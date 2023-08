Zámbó Krisztián G.w.M-ről: Nem szégyellném, ha rokonok lennénk, sőt!

Rokoni szál is összefűzheti G.w.M-et és Zámbó Krisztiánt, derült ki a szerdán megjelent hot! magazin legújabb számából. A Bors felkereste Krisztiánt, aki annak ellenére, hogy éppen nyaral, nagyon kedvesen időt szakított ránk, és válaszolt arra kérdésre, hogy mit szólna ahhoz, ha valóban rokonok Varga Márkkal, azaz G.w.M-mel?

Zámbó Krisztián egyáltalán nem bánná, ha kiderülne, hogy rokonok G.w.M-mel (Fotó: Nagy Zoltán)

„Egyáltalán nem szégyelleném, ha rokonok lennénk”

Nem tudom igazolni, se cáfolni azt, amit Márk mond. Tehetséges srác, jó zenész, és egyáltalán nem szégyellném, ha rokonok lennénk, sőt!

– nyilatkozott lelkesen Krisztián, hiszen a hírek szerint a zenész tragikus körülmények között elhunyt édesapja igenis ismerhette Márkot, akivel állítólag még jászani is leállt.

– Édesanyám részéről az összes felmenőm zenész volt. Anyai részről a nagy­ma­má­mék Zámbók, kiskoromban a dé­di­ma­mám­hoz sűrűn járt fel Jimmy, és játszott is velem, de nagyon kicsi voltam, így csak halvány emlékeim vannak róla. Így aztán lehet, hogy van rokoni kapcsolat is köztünk. Nekem ez az út adott volt: vagy csibész leszek vagy zenész. Így ötvöztem ezt a kettőt, és most itt ülök, de szerencsére inkább zenész lettem – részletezte a magazinnak a rapper.

Családfaállítást csinálna

Krisztián nem lehet ugyan biztos benne, hogy milyen úton állnak egymással rokonságban a rapperrel, azonban erre könnyedén fényt lehetne deríteni egy vérvizsgálattal.

– Nem hiszem, hogy ezt ilyen komolyan kellene venni! – nevetett fel, majd folytatta:

Azt viszont lehet, hogy poénból egyszer állíttatok egy családfát, akkor ki is derülhetne!

– válaszolt derűsen az énekes.

Nagy a család

Krisztián még azt elmondta, hogy igazán büszke lehet a vérvonalára, hiszen a családból többen is nagyon sokáig, akár 90 éves korukig éltek, de szinte mindenki konyít a zenéhez is.

– Márkkal ismerjük, kedveljük egymást, de ez még nem merült fel eddig. Nem tudom, most hogyan került ez a dolog elő, de nem bánnám, hiszen Márk tehetséges zenész. A múltkor a Tóth Andi kitalálta, hogy az ő ereiben is csörgedezik "Zámbóvér", és azt sem bánnám. A Zámbó család elég terebélyes, nagyon sokan vagyunk, bármi megeshet! – fűzte hozzá sietősen Krisztián mindehhez, de még egy vicces megjegyzést azért odabiggyesztett a végére.

Azért ha jobban megnézel bennünket, nem sokban hasonlítunk Márkkal egymásra!

– nevetett a zenész, a beszélgetést pedig ezzel a poénnal zárta.