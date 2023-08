Váratlan fordulat Tóth Gabi és Krausz Gábor válásában

Szerda délután óta Tóth Gabi és Krausz Gábor válásától hangos a sajtó. Persze a kommentelőknek is megvan a véleménye a történtekről. A legtöbben nem is akartak hinni a szemüknek a sztárpár egymás után megjelenő közleményét látva, melyben röviden kifejtik: külön folytatják útjukat, kislányukat azonban továbbra is közösen, békében szeretnék nevelni.

„Ideális esetben a gyermek fejlődését nem veszélyezteti a válás"

A közvélemény attól tart, a csupán három és fél éves kislány sérül majd a híres szülők válása miatt. A Bors felkereste dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki elárulta: ez tévhit!

− Alapszabály, hogy a közös gyermek, gyermekek miatt nem szabad minden áron összeragasztaniuk magukat, csak mert azt hiszik, az utód sérülni fog a válás miatt. Ez tévhit! Ideális esetben a gyermek biológiai-, kognitív-, érzelmi fejlődését nem veszélyezteti a válás. A rossz kapcsolat miatt tapasztalt agresszió, feszültség viszont igen − szögezte le a szakértő, aki arról is beszél, hogyan érdemes viselkedniük a szülőknek, hogy a gyermek biztonságérzete ne sérüljön.

