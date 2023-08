Nem csak pénzt kaptak a TV2 műsorának győztesei

Nagy reményekkel jelentkeztek a Sztárban sztár leszek! című műsorba, amit a tehetségüknek és a nézők szeretetének köszönhetően meg is nyertek. Békefi Viktória, Csiszár István és Kökény Dani élete egy csapásra megváltozott.

Békefi Viktória élete szerelmét találta meg a műsorban - Fotó: hot! magazin archív

Békefi Viktória a szerelmet köszönheti a műsornak

Békefi Viktória nem is számított arra, mennyire megváltozik az élete az első évad megnyerése után: megtalálta élete szerelmét, Feng Ya Out, nemrég pedig megszületett az első gyermekük, Mei Liza.

– Elsősorban a szerelmet köszönhetem a műsornak. Ya Ouval a műsor után egy héttel jöttünk össze, azóta pedig már szülők vagyunk! Tehát a világ legnagyobb ajándékát kaptam a Sztárban Sztár leszek!-től – kezdte a hot! magazinnak Viki. – Sajnos pont az első évad után jött a covid, de arra szerencsére volt lehetőség, hogy a színházban kapjak több új szerepet is. A karantén alatt költöztünk össze Ya Ouval, ekkor kezdtünk el együtt zenélni. A műsor előtt nem énekeltem popzenét, tehát ez is egy újdonság volt. Nemcsak a magán-, hanem a szakmai életembe is rengeteg jó dolgot hozott a műso. Hála Istennek, nem léptünk ki ebből a körből, még mindig imádjuk utánozni a különböző előadókat.

Csiszár Istvánnak a mai napig gratulálnak a győzelem miatt - Fotó: hot! magazin

Csiszár István zenei karrierje a műsor után indult be

Csiszár István több évtizede dolgozott már színészként, amikor jelentkezett a műsorba, ennek ellenére számos újdonságot hozott az életébe a győzelem.

– Ami abszolút újdonság volt, az az ismertség. Nagyon jólesik az a rengeteg szeretet, amit az emberektől kapok. A mai napig szoktak gratulálni, pedig már másfél éve, hogy megnyertem a műsort!

Hihetetlenül jó érzés, amikor bemegyek egy boltba, és a pénztáros már akkor rám mosolyog, amikor még a sorban állok. A mai világban ez a pár kedves szó vagy gesztus sokat ad

– mesélte a második évad nyertese, akinek tavaly nyáron jelent meg az első dala. – Azóta több dalom is elkészült, ezekhez már csak klipet kell forgatni, de még nem tudom, hogy pontosan mikor lesznek a premierek. Sok színházi szerepem van, ezért néha nehéz összeegyeztetni ezt a kettőt.

Kökény Dani rászoruló családján segített - Fotó: hot! magazin archív

Kökény Dani megoldotta a családja anyagi problémáit

A fiatal tehetség számára egyáltalán nem volt könnyű a győzelemhez vezető út: közvetlenül az élő adás előtt esett ki, majd egy baleset miatt mégis visszakerült a mezőnybe. Kökény Danit komoly motiváció hajtotta: rászoruló családján szeretett volna segíteni.

– A megnyert összeg hatalmas segítség volt nekem és a családomnak, meg tudtuk oldani azokat az anyagi problémákat, amik a műsor előtt nap mint nap jelen voltak az életünkben. Emellett a zenei karrierem is beindult, nagyon sokan felkaroltak. Úgy érzem, rengeteget fejlődtem szakmailag, de még emberileg is.

Olyan szinten más lett az életem, amit előtte sosem képzeltem. Mindig is ez volt az álmom, és most gyakorlatilag az álmomat élem. A mai napig hálás vagyok a rajongóimnak és mindenkinek, aki szavazott rám.

Jólesik, ha felismernek az utcán, mindig szívesen adok autogramot és közös fotót. Próbálom visszaadni azt a sok szeretetet és segítséget, amit tőlük kapok, ezért több jótékonysági koncertre is elmentem csak azért, hogy a közönséget szórakoztassam. Úgy érzem, megérdemlik, és nem lehetek elég hálás nekik! – mondta Dani.