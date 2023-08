Rohantak a mentők: súlyos baleset érte a népszerű énekesnőt

Selena Gomez rajongói nagyon várták már ezt a pillanatot, ugyanis az énekesnő nemrégiben újra visszatért a zenéléshez. Legújabb dala, a Single Soon, a napokban debütált, és akkora sikert hozott, hogy hamar felkerült a Billboard Hot 100-as listájára.

Az örömteli hírt az egyik rajongói oldal is megoszotta, amelyhez Selena Gomez is hozzászólt, azonban írásában rossz dolgokról számolt be:

Eltört a kezem, és meg is kellett műteni. Egyáltalán nem érdekelnek az eladások, csak boldoggá tesz, ha a barátaimmal készíthetek zenét

- írta kommentben az énekesnő.

Selena Gomez ezután nem reagált a jókívánságokra sem, ahogy azt sem árulta el a rajongóknak, hogy pontosan mi történt vele - számol be róla a People.