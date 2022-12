Selena Gomez imádja a Nanushka ruháit: őrülten dögös is bennük

Már nem csak a legnevesebb hazai, de a leghíresebb külföldi világsztárok gardróbjából sem hiányozhatnak Nanushka ruhái! A magyar luxusmárka 2005-ben indult útjára, és bár eleinte csak itthon, egy szűk kör ismerte Sándor Szandra egyedi és divatos ruháit, bátran kijelenthetjük: mára az egész világot meghódította.



Nem először viselt Nanushkát Selena Gomez

Selena Gomez például az utóbbi hetekben egyik interjúról a másikra jár, mivel elkészült az életéről szóló dokumentumfilm, a Selena Gomez: My mind & Me. Persze minden alkalommal, amikor képernyőre kerül, újabb és újabb fantasztikus szettet visel. Néhány hete az NBC csatornán, a The Kelly Clarkson Show-ban a film népszerűsítéséhez egy Nanushka darabot választott. De nem ez volt az első eset, hogy az énekes-, színésznő a magyar márkát választotta, néhány hónapja már egy fantasztikus, fekete bőr mini is őrült jól állt neki.





Selena ehhez az interjúhoz a Beno és Jain kollekcióba bújt – creme ocelot árnyalatban.

Fotó: Nanushka

Imádják a dívák

Persze nem ő az egyetlen, aki imádja a magyar divattervező márkáját. Taylor Swift, Drew Barrymore, Miranda Kerr, Charlize Theron, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Jennifer Lawrence, Kendall Jenner, Hailey Bieber, és Ashley Graham... Soroljuk még? Számtalan stílusos sztárcsajt láthattunk már Nanushkában, és bizony Selena Gomez sem most először szemezgetett a magyar brand kollekcióiból.

A több mint tíz éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, amely hatalmas lehetőséget látott a Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. A Nanushka 2016-ot még 335 millió forintos árbevétellel zárta, idén ez az összeg már a 6 milliárdot is meghaladta, a viszonteladók száma pedig ebben az időszakban 60-ról 200-ra növekedett. A cég 2018 májusa óta nyereségesen működik.