„Rettegtem” – komoly problémájáról vallott Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger a Facebook-oldalán vallotta be, hogy diszlexiás. Hangoskönyve felvételei kapcsán írta le, hogy olvasási nehézségekkel küzd, ami már fiatalkorában is megnehezítette az életét.

Fotó: Northfoto

– Mondhatnám, hogy mindenben fantasztikus vagyok, de hazudnék. Most fejeztem be a Légy hasznos című hangoskönyvemet. Október 10-én jön ki. Elmondhatnám, milyen csodálatos volt leülni és felvenni a saját szavaimat, de az igazság az, hogy rettegtem tőle. Íme a titkom: szörnyen olvasok. Az 1950-es években nem beszéltek még tanulási nehézségekről Ausztriában, így legtöbbször, amikor felszólítottak, hogy olvassak fel hangosan a tanórán, az katasztrófa volt, és megütöttek egy vonalzóval. De most már tudom, hogy diszlexiás vagyok

– vallotta be a sztár.

Amikor egy filmre készülök, hónapokig újra és újra olvasom a forgatókönyvet, amíg minden sorát megjegyzem. Időre és ismétlésekre van szükségem, hogy megértsem a szavakat.

– fogalmaz Facebook-posztjában a hollywoodi sztár.