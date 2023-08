Napi cuki: Puskás-Dallos Peti megmutatta, hogy fogja kisfiát fürdetni - Videó

Puskás-Dallos Bogi és férje, Puskás-Dallos Peti márciusban jelentette be, hogy az első gyermeküket várják, akiről már az is kiderült, hogy kisfiú. A népszerű páros pedig azóta is izgatottan várja a kicsi megérkezését, legutóbb épp egy felkészítő tanfolyamról jelentkeztek be.

Dallos Bogi és Puskás Peti / Fotó: Bors

Már csak hetek kérdése, hogy végre egy gyermekkel bővüljön a Puskás-Dallos család, így a leendő szülők nem is tétlenkednek, igyekeznek mindennel készen állni, mire megérkezik a kisfiuk. Ebbe pedig természetesen az ő felkészültségük is beletartozik, ennek megfelelően pedig Peti nemrég egy babaápolási tanfolyamon is részt vett, amelyről még egy videót is megosztott az Instagram-oldalán.

A tegnapi babaápolási tanfolyam legaranyosabb része, a babafürdetés gyakorlása. Egész jól ment, csak a ruhát ne felejtsem majd levenni

– írta a videóhoz Puskás-Dallos Peti.

Bogi egyébként nemrég már elárulta, hogy készülődés részeként egyebek mellett megtanulták a csecsemő újraélesztés, és légúti idegentest eltávolításának lépéseit is.