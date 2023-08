Megyeri Csilla a bíróságon találkozik újra az őt megverő férfivel

Megyeri Csilla sokat hezitált azon, hogy feljelentse-e a rendőrségen azt a férfit, aki megverte őt a Campus Fesztiválon. Az influenszer sokat rágódott azon, hogy megtegye a lépést vagy sem, de végül az ügy komolyságára való tekintettel megtette.

Megyeri Csilla jogi útra tereli az ügyet (Fotó: Borzi Vivien)

Brutalitás

Mint arról a Bors is beszámolt, Megyeri Csillát csúnyán megverték az ország egyik legnagyobb fesztiválján. A debreceni illetőségű híresség egy olyan társasággal keveredett konfliktusba, akikkel bár látásból ismerték egymást, nem voltak szoros barátságban. Sőt... Csilla és a barátnői egy, az asztalukhoz közel helyet foglaló nővel kezdték provokálni egymást, amiből nagy galiba lett. A "csúnya nézésekből" akkor lett tettlegesség, amikor a másik társaság nőtagja Csillára támadt. A két nő dulakodása közben lépett oda egy férfi, aki megragadta a celeb haját, a földre rántotta majd ököllel ütni kezdte. A sérülés nyomait Csilla másfél hétig viselte az arcán...

A szeme fölötti bevérzés sokáig látható volt (Fotó: Borzi Vivien)

Nem hagyja magát

Csilla az eset után napokig képtelen volt kilépni a lakása ajtaján, kerülte az embereket és teljesen magába fordult. Nem csoda, a fizikai sérülések mellett komoly lelki sebeket is szerzett, melyek nyilvánvalóan sokkal lassabban gyógyulnak, mint egy véraláfutás. Az egykori műsorvezető ennek ellenére sem rohant egyből a rendőrségre, inkább várt. Hogy mire? A pletykák szerint a férfi, aki megverte őt, nem ismeretlen a hatóságok előtt, több ügy miatt is fókuszba került már, egy verekedési ügy miatt akár börtönbe is kerülhet. Csilla azonban tudja, hogy gyermekei vannak, és úgy érezte, hogy ha bocsánatot kérnek tőle, akkor azt elfogadja, mert nem szeretné rácsok mögé küldeni egy család fenntartóját. Nem akarta, hogy a gyerekeinek nélkülözni kelljen az apjukat. A bocsánatkérés azonban nem érkezett meg, sőt! A támadó férfi és a nő bírósággal fenyegetőzött, és egy állítólagos tartozást emlegettek a közösségi médiafelületeiken.

Betelt a pohár

Megyeri Csilla mostanra jutott el arra a pontra, hogy nem vár tovább és jogi útra tereli az ügyet. Lapunk úgy tudja, hogy az ügyvédjén keresztül meg is tették a hivatalos feljelentést, ami azt jelenti, hogy ősszel, a bíróságok ítélkezi szünetének lejárta után újra farkasszemet néz majd a támadóival, immár egy bíró előtt.