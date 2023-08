Megrendítő vallomást tett a népszerű műsorvezető: egy rutinvizsgálaton derült ki a szörnyű hír

Pamela Ballantine, az UTV műsorvezetője arra buzdít minden nőt, hogy vegyen részt a mammográfiás vizsgálaton, miután sokkot kapott, miután a mellrák agresszív formáját diagnosztizálták nála egy rutinvizsgálaton.

A 64 éves műsorvezető elmondta, teljesen sokkot kapott, amikor az orvosok közölték vele a diagnózist, miután csomót találtak a mellében egy rutin mammográfiai vizsgálaton. Mint mesélte, elment a rutinvizsgálatra, majd levelet kapott, hogy haladéktalanul keresse fel a rendelőt. Pamelát ezután ultrahangra és biopsziára vitték még aznap. "Teljesen sokkos állapotban voltam" - mondta az UTV Alison Flemingnek adott interjújában.

"Kezdetben nem akartam elmondani senkinek. Egyedül akartam megbirkózni a prognózissal, mi vár még rám. De aztán rájöttem, hogy mégis inkább beszélnem kell róla, hátha ezzel más nők életét mentem meg."

A műsorvezetővel közölték, hogy haladéktalanul el kell kezdenie a kemoterápiát, hogy elkerüljék az áttéteket. Még most is kirázza a hideg, ha arra gondol, hogy többször is halogatta, hogy bemenjen a rendelőbe, ám az orvosa egyik üzenete keményen figyelmeztette, nagy baj van. Akkor végre lemondta a barátaival szervezett programjait.

"A kemoterápia szörnyű volt, fájt a fejem, a fülem, vérzett a kezem és a lábam is. Mindig az a kérdés ismétlődött a fejemben, miért én, de persze választ nem kaphattam senkitől."

Annak ellenére, hogy szörnyű tapasztalatokat szerzett a kemoterápiával kapcsolatban, a szerencse Pamela mellett állt, ahogy a kezelés bevált. A tévésztárnak még júniusban azt mondták orvosai, hogy a daganatok annyira összezsugorodtak, hogy már nem is észrevehetőek a szervezetében. Múlt hónapban Pamela műtéten esett át, hogy eltávolítsák a nyirokcsomókat és a mellében lévő szövetet, ami szerencsére megerősítette, hogy a kemoterápia hatékony volt.