Tragikus hirtelenséggel elhunyt a rock and roll koronázatlan királya

Ki ne ismerné a Dire Stratset, amely a rock and roll egyik legnépszerűbb zenekara? Nemcsak külföldön, de bizony Magyarországon is átütő sikereket értek el: rengetegen ropták a dalaikra. Most azonban tragikus hír érkezett.

Igazi leganda távozott / Fotó: Pixabay

Elhunyt a zenekar legendás gitárosa, Jack Sonni, aki mindössze 68 éves volt. Sonni 1985-ben tett szert világhírnévre a Brothers in Arms album megjelenésekor. Előtte egy amerikai hangszerüzletben dolgozott: itt találkozott az akkor már sikeres banda társalapítójával, és hamarosan be is vették maguk közé - írja a The Sun.

So long, Jack Sonni 🕊️😞✨🎸 pic.twitter.com/xX6MehDq5D — La Yeni Gran (@LaYeniGran) August 31, 2023