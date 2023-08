Megdöbbentő titok derült ki az álompárról: Vilmos hercegnek kétségei voltak Katalinnal kapcsolatban

Habár a jelenlegi trónörökös, Vilmos herceg és Katalin hercegné már több, mint 12 éve házasok és három gyermekük is van, kapcsolatuk nem mindig volt rózsás. Vilmos herceg 2007-bn már egyszer szakított Katalinnal - írja a Mirror.

Nem mindig voltak ilyen boldogok. Fotó: AFP

Pont eljegyzésük előtt, 2007-ben Vilmos herceg szakított Katalinnal, miután nem érezte magát biztosnak a dolgokban. Ehhez a döntéséhez az is hozzájárulhatott, hogy a kis herceg 2006 karácsonyán tanácsot kért nagyanyjától, II. Erzsébet brit királynőtől, és apjától, Károlytól, hogy mit tegyen párkapcsolatával kapcsolatban, miután kétségei támadtak közös jövőjüket illetőn.

Akkor rokonaitól elvileg azt a választ kapta, hogy ne siesse el a döntést az eljegyzéssel kapcsolatban, hagyjon maguknak időt. Ennek ellenére, amikor a királynő megtudta, hogy unokája szakított Katalinnal nagyon csalódott volt.

Szétválásuk után Katalint többször is látták London utcáin, ahogy az éjszakába veti magát, sőt benevezett egy csak nőkből álló sárkányhajó versenyre is, ami egy jótékonysági esemény volt. Robert Lacey királyi történész szerint az, hogy Katalin így elboldogult, megijesztette Vilmost. Így ezek után 2007 júliusában már újra együtt látták őket egy katonai eseményen, sőt Katalin részt vett a Diana hercegné számára tartott emlékkoncerten is, amit Vilmos anyja halálának tizedik évfordulójára tartottak a Wembley stadionban.

Ezt követően nem sokkal később újra összeköltöztek, majd 2010-ben eljegyezték egymást. Akkor Katalin azt nyilatkozta, szakításuk után kicsit sem volt boldog, de erősebbé tette őt a külön válásuk. Rálelt önmagára.