Majka: „Gyomorszorító érzés még beszélni is erről” – Mellbevágó videót tett ki a sztár

Mint arról a Bors beszámolt: szörnyű balesetet szenvedett péntek éjszaka a Mehringer zenekar, melynek egyik tagját életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. „A balesetben a zenekar egyik tagja súlyos-életveszélyes, a buszban utazó többi zenész és a stáb tagjai nagyrészt nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A csapat teljes hangszerparkja megsemmisült, koncertbevételeik előre láthatóan az év hátralévő részére kiesnek” – olvasható a Fábián Juli Emlékalapítvány Facebook-oldalán. Mint írják: „A kitűzött cél ötmillió forint – a kár jelenleg becsült értéke, a hangszerjavítás és -pótlás, valamint a rehabilitáció költségei. Amennyiben a gyűjtés túllépi az elért célt, a fennmaradó összeggel a zenekar kérésére a Tolna Megye 104 Mentőalapítványt támogatjuk. Az adományozók számára a zenekar egy ajándékkoncertet tervez támogatásukért fejében (...)”

Képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

A történtek után videóüzenetet tett közzé Mehringer Marci az Instagram-oldalán.

– Fricket életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, most is az intenzíven ápolják, de most már stabil. Meg fog gyógyulni. (...) Minket nagyrészt hazaengedtek, törésekkel, zúzódásokkal, hasonló sérülésekkel. A menedzserünk még mindig kórházban van. (...) A legeslegfontosabb, hogy mindannyian épségben és egészségben felépüljünk, és ezt az egészet valahogy kiheverjük és túléljük. De akármennyire is próbálok pozitív lenni, nagyon valószínű, hogy nagyon sokáig nem fogunk tudni koncertezni. (...)

A megrázó esetet követően hétfőn videóüzenetben jelentkezett be Majka a Facebookon. Elmondta, csütörtökön Mehringer Marciék után léptek fel Kazincbarcikán, s mivel másnap rengeteg sztoriban mindketten benne voltak, rákeresett a bandára, és nagyon tetszett neki a munkájuk. Rá is írt Mehringer Marcira, hogy megossza vele, mennyire tetszik neki az, amit a fiúk csinálnak.

– Visszaírt a Marci, hogy de jó, köszönöm szépen az egész zenekar nevében, pont itt ülünk a buszban, megyünk fellépni, és ez nekünk nagyon jólesik. Küldött egy képet, hogy ott ülnek a buszban és az egész zenekar integetett nekem. Ez kettő óra felé történt, aztán fél három magasságában durrdefektet kaptak és felborultak a busszal. Rettentő csúnyán összetörték magukat, mindenki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A dobost mentőhelikopter szállította el, eltört 10 bordája két csigolyája.

– mondta Majka.

Fotó: hot! magazin

Majd így folytatta az ózdi rapper:

– Gyomorszorító érzés ez, még beszélni is erről. Tudom, hogy mennyit vagyunk úton, mennyiszer megtörténhet ez velünk is akár. Hál'istennek mindenki jól van. Tegnap a dobosnak volt egy sikeres műtétje, amelynek az eredménye, hogy valószínűleg nem fog maradandó károsodást szenvedni és teles életet tud majd élni. Ehhez fontos, hogy a zenekarnak még jobban erőt adjon az, ami történt. Ami nehéz, mert Marci kitette. hogy mindenük megsemmisült ebben a balesetben, az összes hangszer, technikai cucc.

Azt gondoltuk a Majka produkcióval, hogy ilyenkor legfontosabb, hogy valahogy segítsünk. Bárki bármikor kerülhet bajba és az nagyon fontos az embernek a bajban, hogy ha szól valakinek, akkor érkezik segítség. A mi csapatunk vállalja, hogy az összes technikai dolgot és hangszert megveszi Marciéknak.

Viszont ez nem biztos, hogy elég, szükség van a ti segítségetekre is.

– nyomatékosította Majka, a további részleteket pedig az alábbi videóban és bejegyzésben láthatjátok, olvashatjátok:

Majkáék önzetlen felajánlása után a Mehringer zenekar Facebook-oldalán a következő üzenet jelent meg, Majka videóbejegyzésének megidézésével:

„Az elmúlt 1 nap történései többre érdemesek a hihetetlen jelzőnél. Kevés ide a szó. Ahogy a következő videóban hallhatjátok, számunkra is teljesen felfoghatatlan módon Majkáék felajánlották, hogy magukra vállalják a hangszerparkunk visszaállításának teljes költségét. Őszintén nincsenek szavak, nem tudom, hogyan tudnánk ezt elégszer megköszönni, nem is hiszem, hogy meg lehet igazán. Ennél nagyobb segítséget nem is tudom, hogy kaphatnánk-e egyáltalán. A gyűjtés ezen szakaszában ez akkora fordulópont és akkora terhet vesz le a hátunkról, hogy szeretnénk mi is fordítani egy nagyot mindenen és a lehető legtöbbet visszaadni a közösségnek, hálánk jeléül. Azt beszéltük meg a fiúkkal és a menedzserünkkel, hogy az így fennmaradó adományokat nem csak a mentősöknek továbbítanánk, hanem rajtuk kívűl a pécsi – és a kaposvári kórházat is megajándékoznánk, akik segítik mindannyiunk felépülését.

Nem tudjuk hogyan megköszönni azt a támogatást, amit kaptunk tőletek. Ismeretlenektől, közeli és távoli barátainktól, a szeretteinktől, ettől a gyönyörű szakmától, tőletek. Hamarosan mindent összegzünk és minden apró részletről teljesen nyíltan fogjuk tájékoztatni mindannyiotokat. Ezerszer és meg égyszer a zenekar, a menedzserünk és az egész apró kis stábunk nevében:

K-ö-sz-ö-n-j-ü-k, Peti, Dani, Máté, Lorka, Marci, Fanni, Ábris és Tücsi”