Nem kertelt: ezt gondolja az idei év egyik sztárfellépője a Szigetről

A napokban véget ért a Sziget Fesztivál, ami nemcsak hazánkban örvend óriási népszerűségnek, hanem világszerte is. Ennek köszönhető az is, hogy a szervezők évről évre el tudják hozni az olyan világsztárokat is, mint Macklemore, aki az idei fesztivál egyik legjobb buliját adta a nagyszínpadon.

Macklemore adta az idei sziget egyik legjobb koncertjét Fotó: Szabolcs László

Az rapper már a koncert közben is jóformán szerelmet vallott Budapestnek, amikor pedig már azt hittük, hogy ezt nem lehet tovább fokozni, jött az újabb vallomás.

Ez a kedvenc városom, hihetetlen, hogy itt milyen szép épületetek és kastélyok vannak, csinosak a magyar lányok, jóképűek, izmosak a magyar férfiak, lehetetlen, hogy itt valakinek rosszkedve legyen

– mondta fellépése közben a sztár.

Most pedig ismételten nem fogta vissza magát, ugyanis arról áradozott a közel 5 milliós követőtáborának az Instagram-oldalán, hogy a magyar fesztivál jobb, mint a világsztárok nagy kedvence, a Coachella. Ez pedig elképesztően nagy dolog egy ilyen nagy névtől.

Jobb, mint a Coachella. Sziget Fesztivál Budapesten. (…) Ennél jobb már nem is lehet

– írta a közösségi platformra feltöltött képeihez Macklemore, amelyeken a Szigetes fellépéséből osztott meg pillanatokat.