Külföldre költözik a tehetséges magyar színésznő

Nagyon szerencsésnek érzi magát Kelemen Hanna, amiért olyan nagy színészekkel játszhatott már együtt, mint Spilák Klára, Gáspár Tibor vagy Görög László. A legújabb szerepe, a Majdnem menyasszony újabb kihívások elé állította.

Kelemen Hanna örömmel vállalta a főszerepet (Fotó: hot! magazin)

– Közel egy hónapon keresztül forgattuk a kosztümös filmet, ami száz évvel ezelőtt játszódik. Ha jól emlékszem, nagyjából egy olyan nap volt, amikor szabad voltam, egyébként mindennap 12 órákat forgattunk, még a legnagyobb melegben is! Fantasztikus élmény volt, sokat tanulhattam, szerettem az első pillanattól, és nehéz volt búcsút vennem a produkciótól – kezdte a hot!-nak a fiatal színésznő.

A majdnem menyasszony című film karakterével könnyen azonosult (Fotó: hot! magazin)

„Nagyon rokonszenves a karakterem”

A film premierje az év végén várható. Több fontos témát boncolgat a produkció, amelyeket a színésznő karakterének szemszögéből izgulhatnak majd végig a nézők.

– Ebben a korban a huszonéves lányokat, akik épphogy elkezdtek érdeklődni a romantika és a szerelem iránt, már hozzáadták egy egész életre ahhoz, akit a családjuk kinézett nekik. A karakterem nagyjából velem egyidős, a családja pedig megpróbálja összeboronálni egy szomszédban élő fiúval, miközben képbe kerül egy báró is. Emiatt kialakul benne a dilemma: a saját boldogságát keresse-e vagy fontosabb a családi büszkeség. Mindemellett megfogalmazódnak benne az első kérdések a nők helyzetével kapcsolatban: miért nem szavazhatnak, és miért nem dönthetnek a saját sorsukról? Nagyon rokonszenves a karakterem; azt gondolom, ha száz évvel ezelőtt élek, akkor én is hasonlóan álltam volna ezekhez a témákhoz. A filmben Hanna karaktere többször megszólítja a nézőket – ilyet azonban ezelőtt még csak színházban is alig csinált.

A színésznő imádta a korabeli kosztümöket (Fotó: hot! magazin)

„Még a jég hátán is megélek”

Az egy hónapos forgatás után újabb izgalmak és kihívások várnak a fiatal színésznőre: szeptemberben megkezdi az egyetemi tanulmányait Skóciában.

– Három évig színészetet tanulhatok. Itt kell hát hagynom mindazt, amit évek alatt megszereztem, a színházakat, ahol játszottam, a baráti kört, akik nagyon közel állnak a szívemhez – árulta el Hanna.

A színésznő úgy érzi, sokkal nehezebb lesz számára a búcsúzás, mint az, hogy egy új helyen beilleszkedjen.

– 15-16 évesen Tokióban éltem kétszer két hónapot egyedül, az eddigi létformám megtanított az alkalmazkodásra. Mondják is rólam, hogy „még a jég hátán is megélek”, ettől nem is tartok. Inkább az félelmetes, hogy miként búcsúzzak mindenkitől, az itthoni életemtől. Biztosan hazajárok, amikor csak tudok. De azt nem tudhatom, hogy az egyetem után mit hoz az élet.

A törékeny lány erős egyéniséget formált meg (Fotó: hot! magazin)

Két év alatt végezte el a gimit!

Hanna klasszikus zenész családban nőtt fel, a legidősebb gyerekként. Maga is zongorázott, és többször váltott iskolát.

– Hat különböző iskolába jártam, amíg le nem érettségiztem. Egy évet kellett ismételnem, mert Kölnben is éltünk a családommal. Végül két évet „hoztam be” úgy, hogy engedélyt kaptam arra, hogy félévente vizsgázzak le egy teljes gimis évből magántanulóként, mert a színházi próbák és az iskola összeegyeztethetetlen volt, és emellett még rendszeresen forgattam is – mesélte Hanna.