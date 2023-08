Istenes Bence nem kímélte Puskás Petit: papucsnak nevezte a leendő apukát

Kovácsovics Fruzsina, Frohner Fecó és Puskás Peti vendégeskedett az Istenest című podcast legutóbbi epizódjában. Vicces történetekből és szócsatákból nem volt hiány, leginkább Peti kapta az ívet a műsorvezetőtől, Istenes Bencétől.

– Bogi jól befogott téged

Bence kétgyermekes apukaként pontosan tudja, mi vár hamarosan Petire, az énekes felesége, Puskás-Dallos Bogi ugyanis az első közös gyermeküket várja. Ez persze alaposan felforgatja a zenészpár életét, a leendő apuka a műsorban öntötte ki a szívét arról, mi mindent megtesz várandós szerelméért.

– Rengeteg feladatod lesz! Addig ott volt a társad, akivel minden feladatot és programot meg tudtál osztani. Egyszer csak az van, hogy neked át kell venned mindent tőle: reggel 6-kor felkelsz, takarítasz, kutyát kiviszel, vásárolni mész és közben jönnek a… – sorolta Peti, mire Bence közbeszólt:

– Nálunk ez nem volt! – vágott oda neki, utalva arra, hogy az ő kedvese, Csobot Adél nem hagyott rá ennyi teendőt a két várandóssága alatt.

Bence nem szívesen lett volna lányos apuka

Bogi és Peti kisfiút vár, ez is közös pont Bencével: neki ráadásul kettő fia is van. Lányos apukaként el sem tudná képzelni magát:

– Tökre látom, hogy egy kislány teljesen mást hozna ki belőlem, teljesen megőrjítene. Hiszem, hogy azért nem kislányom lett, másodjára sem, mert éreztem, hogy nem tudnám tiszta fejjel kezelni a helyzetet. Nem tudnék megbirkózni azzal a feladattal, amit egy kislány ad: azt a fajta féltést, szabadon engedést. Túlságosan lekorlátoztam volna őt, túl odafigyelős lettem volna a saját szorongásom miatt, amit a gyerekkoromból hozok. Hét éve, amikor Nátán született, még nem tudtam volna ezzel a feladattal megbirkózni. Most már úgy érzem, hogy ha lenne még gyerekem, lehetne lány is. De hiszek benne, hogy nem véletlenül lett két fiam – fogalmazott Bence a műsorban.