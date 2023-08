Ilyet még nem láttál! Bódi Csabi megmutatta, hogyan kell csajozni - Videó

Ha tippeket keresel ismerkedéshez, akkor most jó helyen jársz, ugyanis Bódi Csabiék megmutatják, hogyan kell udvarolni! A népszerű zenész és fiai a Bors szerkesztőségében jártak, s miután telefonbetyárkodtak párat, kihívtuk őket egy Felelsz vagy mersz? játékra is. Azt kijelenthetjük, hogy a bátorságpróbát kiállták, ráadásul hasznos tippekkel is szolgáltak olvasóinknak!

Csabi és fiai nem ijedtek meg a feladattól (Fotó: Szabolcs László)

Felelsz vagy mersz?

A játék során többek között megtudhattuk, mi Rómeó legnagyobb félelme, de arra is fény derült, milyen szöveggel udvarolnak a Bódi fiúk. Elsőként a legifjabb Csabi mutatta meg a tudását, ám édesapja nem volt lenyűgözve a látottaktól, ezért átvette a stafétát.

Hirtelen egy spanyol szappanoperában találhattuk magunkat, s Rosalinda szemszögéből várhattuk, hogyan szedi fel a nézőket Csabi.

Szia Rosalinda! Én vagyok Fernando, eljössz velem egy randira? Tudsz töltöttkáposztát főzni esetleg?

- kezdte a zenész, aki arra is külön figyelmet fordított, hogyan tetszelegjen a hölgyeknek.

Ám itt az idő, hogy helyettünk a videó beszéljen, úgyhogy most megmutatjuk, hogyan kell udvarolni:

VIDEÓ HELYE

A Bors betyárjai

Ha valami véletlen folytán lemaradtál volna Bódiék telefonbetyárkodásáról, most jól figyelj! Miután L.L. Juniort nem sikerült átverniük, újabb áldozatok után néztek Csabiék. Ki is lehetett volna alkalmasabb a préda szerepére, mint Bódi Guszti, akit a betyárok 680 ezerrel próbáltak meg lehúzni, de Emilio sem maradt ki a sorból, akit az önkormányzat nevében hívtak fel...

Az önkormányzattól telefonálnék, a szomszédok feljelentést tettek hangos építkezés kapcsán. Emiatt zavarnám önt, kedves uram!

– kezdte a népszerű zenész, de igencsak meghökkentő választ kapott a barátjától.

Ha kíváncsi vagy, mit mondott Emilio, nézd meg az alábbi videónkat!