Így mulattak a hazai hírességek a Sziget Fesztivál utolsó napján

Aki rendszeres fesztivál látogató, az tisztában van vele, hogy az utolsó nap mindig a legnehezebb. Az ember bármennyire is igyekszik kímélni magát, a rengeteg ember, a tengernyi impulzus, a hosszú kilométereken át tartó séta bizony megteszi a hatását: fárad az agy és fáradnak a végtagok is. Talán ennek a tapasztalásnak köszönhető, hogy idén, szám szerint a 29. Sziget Fesztiválon az első napokban nem találkoztak a lapunk munkatársai olyan sok celebritással, mint az elmúlt években. Ennek persze az is az oka lehet, hogy mostanra már olyan eldugott VIP helyszínek is vannak, ahova a sajtó munkatársai sajnos nem leshetnek be, így a hírességek nyugodtan bulizhatnak anélkül, hogy fotósok figyelnék minden mozdulatukat.

A Sziget Fesztiválon néha már a gravitáció sem akadály (Fotó: Bors)

Kirajzottak

Az utolsó keddi napon azonban megváltozott a trend, az Instagramon egyre másra jelentkeztek be a fesztivál területéről a hírességek. Mivel szinte mindegyikük csak a 24 óráig elérhető sztorijába töltött fel képet, így nem túl jó minőségben látszik hogy éppen hol és kivel voltak, de azért így is egyértelműen be lehet azonosítani, hogy ki fesztiválozott. A bejelentkezések alapján a fesztiválok egyik állandó arca, Tolvai Reni korán jelent meg a helyszínen. Valószínűleg ő szerette volna elkerülni az este nyolc körül érkező hatalmas tömeget.

Reni büszkén pózol a szigetes poharával (Fotó: Instagram)

Rákóczi Feri és párja, Judit a gyermekeik nélkül "szöktek el" egy estére:

Rákóczi Feri és szerelme, Judit jól mulattak (Fotó: Instagram)

Király Linda egy barátnőjével érkezett:

Király Linda imád koncertre járni (Fotó: Instagram)

Lady Szomjas, a legértékesebb magyar influenszerek egyike is nagyot bulizott a Szigeten:

Lady Szomjas imádta a bulit (Fotó: Instagram)

A keddi záró nap egyébként a szervezők szerint nagyon jól sikerült, és máris lázas szervezésbe kezdtek, hogy a 2024-es jubileumi Sziget Fesztivál megint egy felejthetetlen buli legyen mindenkinek.