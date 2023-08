Így gyűjtene pénzt súlyos beteg barátjának MC Hawer

Ahogy arról hétfőn késő délután beszámoltunk, az MC Hawer és a Tekknő formáció Mikijét kétoldali szívinfarktus érte. Kritikus állapotban került kórházba, azonnal meg kellett műteni. Benyó Miklós azóta jobban van, ám még jó ideig nem állhat színpadra. A kórházi kezelés után egy szívszanatóriumban kerül sor a rehabilitációjára, ami újabb hetekig tarthat. Kollégája, MC Hawer vállalta egyedül is a nyári csúcsszezon további, lekötött felkéréseit, ezzel biztosítva mindkettejük bevételét, amire most az 52 éves mulatós sztárnak betegsége miatt különösen nagy szüksége lesz.

– A következő hetekben még rengeteg fellépés vár ránk. Úgy döntöttünk, hogy egyedül is eleget teszek a felkéréseknek. Évekkel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy bármelyikünkkel történik valami, a másikunk egyedül is helytáll, és biztosítjuk egymás számára a gázsit úgy, mintha ott lettünk volna – kezdte lapunknak a mulatós rapper.

A nyári csúcsszezon még javában tart, rengeteg lekötött fellépésüket érintheti Miki betegsége (Fotó: MC Hawer és a Tekknő/Facebook)

„Mindkettőnkkel kicsesznek”

MC Hawernak túl azon, hogy aggódik társáért, a bejelentését követően azzal is szembesülnie kellett, volt olyan szervező, aki már vissza is mondta a hétvégi fellépésüket. Indoklásul annyit közöltek, nem ebben a felállásban vették meg a páros műsorát.

A nyilatkozatomban és a hivatalos közösségi oldalainkon hangsúlyoztam, hogy a bevételeink Mikire eső részét így is megkapja a társam, ennek ellenére visszaléptek.

– Sajnos így nem csak velem, hanem mindkettőnkkel kicsesznek. Ez egy nagyon kellemetlen helyzet, mert pont most van a nyár leghúzósabb időszaka. Tisztában vagyok vele, hogy Miki hiányozni fog a színpadról, de már felépítettem, hogyan oldom meg nélküle a műsorunkat. Ő is ott lesz, csak nem személyesen, hanem a hangjával. Mindenre van megoldás, csak most egy kis toleranciára van szükségünk. Ha minden rendben lesz, és Miki tud a gyógyulására koncentrálni, hamarosan ott tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk – mondta lapunknak.

Miki másfél nappal infarktusa után videóüzenetben adott jelet magáról (Fotó: MC Hawer és a Tekknő/Facebook)

„Úgy néz ki, hogy megúsztam!”

Nem csak a sztárvilágot, a rajongókat is megrázták a Mikivel történtek. A mulatós sztár másfél nappal infarktusa után a kórházi ágyáról videóüzenetben jelentkezett. Mindenkit megnyugtatott: már sokkal jobban van.

– Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először is nagyon szeretném megköszönni nektek azt a sok szeretetet, amit kaptam tőletek sms-ekben, üzenetekben, telefonhívásokban. Köszönöm, a barátaimnak, a zenészkollégáimnak és minden kedves rajongómnak, aki érdeklődött irántam, mi van velem. Úgy néz ki, hogy megúsztam!

Tényleg ez a 24 óra kritikus volt, de azt mondták, hogy túl vagyok rajta, legalábbis ezen.

– Most jön egy kis pihi, mert egy rehabilitációs kezelésen kell részt vennem, ami 3-4 hetet fog igénybe venni, utána szerintem folytatjuk a mulatozást ott, ahol abbahagytuk. Sajnos el volt záródva két ér, két főér és ezt kellett kitisztítani.

Betettek két fémlapocskát, amivel kitágították az eret, most teljesen jól érzem magam, de hát ugye ennek még van egy hosszabb lefolyása, amit végig kell csinálnom.

– Azután találkozunk! Még egyszer köszönöm nektek, ne aggódjatok, rossz pénz nem vész el! Sziasztok! – mondta a videóban Miki.