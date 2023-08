Újabb pofont kapott Harry herceg a palotától, ez nagyon fájhatott

Mint azt jól tudjuk Harry herceg és Meghan Markle már 2020 januárjában bejelentette, hogy visszalépnek uralkodói tevékenységeiktől és az Államokba költöznek. Azzal, hogy meghozták ezt a döntést, természetesen számos olyan előnytől, olyan kiváltságtól fosztották meg magukat, ami a brit királyi családot megilleti. Egyik ilyen az Ő Kiályi Felsége (His Royal Highness) megszólítás, ami jó ideje nem jár Harrynek.

Már három évvel ezelőtt meg kellett volna tenni ezt a lépést Fotó: WPA Pool

A brit királyi család hivatalos honlapján már akkor el kellett volna tűnnie Harry herceg profiljáról ennek a titulusnak, erre azonban csak most tudtak időt szakítani.

Egészen pontosan az Express kérdezett rá, hogy miért használták még mindig ezt a megszólítást Harrynél, amire válaszul szinte azonnal törölték is azt a honlapról. Emellett pedig a királyi család tagjait felvonultató menüben is eszközöltek némi változást, ugyanis a sussexi hercegi pár a lista tetejéről csaknem legaljára került, egyedül a pedofilbotrányba keveredett, címeitől megfosztott András herceget előzik meg – írja a Page Six.