Harry herceg és Meghan Markle miatt dühöng David Beckham

Nem alakul a legrózsásabban Harry herceg és felesége, Meghan Markle élete azóta, hogy szakítottak a brit királyi családdal. Az egészben az a legkínosabb, hogy ezt már kábé mindenki látja, még a 10 éves György herceg is: magát Harry herceget vissza is fogadnák, de csak akkor, ha kiadja Meghan útját. Ráadásul a pár hollywoodi barátai is egyre távolabb kerülnek tőlük – már egyáltalán nem "menő" a társaságukban megjelenni. Ráadásul a sussexi pá még azt a kevés megmaradt barátot is elüldözi, akik még nem pártoltak el mellőlük. Így tettek Victoria és David Beckhammel is.

Meghan Markle és Harry herceg azokat is elüldözi maguk mellől, akik még kitartottak mellettük Fotó: YouTube

Történt ugyanis, hogy Meghanék megvádolták a focistát és a volt Spice Girlt, hogy pletykáltak a sajtónak, titkokat szivárogtattak ki róluk, és emiatt megszakítottak velük minden kapcsolatot. David Beckham állítólag rendkívül dühös, szabályosan őrjöng emiatt – írja a Mirror, hozzátéve: kizárt, hogy kibéküljenek.

Tom Bower, a brit királyi család egyik szakértője arról ír könyvében: Harry és Meghan megszállottan böngészték – és alighanem böngészik jelenleg is – a világhálót róluk szóló negatív felhangú cikkek, beszámolók után kutatva, és folyamatosan attól tartottak, hogy valamelyik közeli sztárbarátjuk szivárogtat a sajtónak. Meghan állítólag jó ideje úgy véli, hogy Victoria Beckham lehet az, és ez a vád teljesen tönkretette a barátságukat. Beckhamék kiakadtak, ami érthető, tekintve, hogy ők mindig is a brit királyi család mellett álltak, ráadásul Meghan Markle-t is tárt karokkal fogadták, amikor az Egyesült Királyságba érkezett.