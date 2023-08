„Ezt elfogadni nagyon nehéz”: apjától kapott örökségéről vallott kis Grófo

A feldolgozhatatlan veszteség, édesapja halála után most megszólalt Kis Grófo. Elárulta, hogy van most a család, sőt a gyerekeit is megmutatta.

Fotó: TV2

Tudom, hogy édesapám most fentről néz minket és nagyon büszke ránk

- mondta a Tényeknek Kis Grófo. Már több, mint két éve, hogy a családfő mindössze 49 évesen koronavírus-fertőzésben meghalt.

A helyzethez képest édesanyám jól van. Neki is el kell fogadnia ezt a dolgot, megpróbál vele együtt élni. Ezt elfogadni nagyon nehéz, nemcsak neki, nekünk is. Amit édesapám rám hagyott, ezt az örökséget, mind kultúrában, mind hagyományban, én próbálom tovább vinni az életben. Nemcsak én viszem tovább, továbbadom a gyermekeimnek, ők pedig majd az ő gyermekeiknek.

Kis Grófo édesapja egyik nagy álmát is szeretné valóra váltani. Olyan nagyszabású mulatós himnuszt álmodott meg nagybátyjával, amit összesen 10-en, családtagjaival együtt adnak elő augusztus 20.-án, ezzel is tisztelegve édesapja előtt.