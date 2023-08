„Kénytelen voltam” – feljelentette a saját fiát Cicciolina

Egykor szexszimbólumként ismerte meg a nagyvilág, de ma is népes rajongótábora van szerte a világon – ugyanakkor odaadó édesanya. Cicciolinát számos műsorba hívják nemcsak Olaszországban, ahol él, hanem Spanyolországban és Skandináviában is. Az idei nyár azonban számára nem annyira vidám, mint az eddigiek. Ennek nem csak a közel 45 fokos római hőség az oka: nagy szomorúságot okoz neki a fia, Ludwig.

Cicciolina és fia, Ludwig kapcsolata nagyon megromlott (Fotó: hot! magazin archív)

– Hihetetlen meleg van, az utcán a napon kötelező a kalap, sokan esernyőt hordanak; olyan, mintha katlanban lenne az ember vagy szaunában, amit utálok. Hívtak Svédországba egy műsorba; lehet, hogy elvállalom – mosolygott.

Ilonának mostanában sajnos gyakran vannak álmatlan éjszakái.

– Nagyon rossz a kapcsolatom a fiammal.

Kénytelen voltam feljelenteni, az ügyészség pedig elrendelte, hogy nem léphet be többé a lakásomba, sőt Rómába sem! Szeptemberben lesz a tárgyalás. Bízom benne, hogy olyan ítélet születik, hogy beteszik egy olyan helyre, ahol meggyógyulhat!

Cicciolina rájött, hogy miben hibázott

Minden szülő igyekszik a legjobb tudása szerint nevelni a gyermekét. Akinek olyan rendhagyó és különleges élete van, mint a művésznőnek, annak talán sokszor még nehezebb jó döntéseket hoznia.

– Most már tudom, hogy túl sokat tettem érte, elkényeztettem. Sokszor adtam neki több zsebpénzt, mint kellett volna; ott hibáztam, de ezt már nem lehet jóvá tenni. Sajnos hozzászokott. A végén már mindennap pénzt követelt tőlem, 100-200 eurót! Ezt megelégeltem, majd agresszív, goromba lett velem. Én tartottam el eddig. Már 31 éves! Az apja hívta Amerikába, de nem akar menni. Megváltozott a karaktere, csúnyán beszél rólam. Fáj, hogy van egy fiam, de még sincs; éjszaka is ezen őrlődök, nem könnyű. A drága húgomnak, Valinak két gyermeke van, szeretik az anyjukat, de ahogy a fiam beszél rólam, az azt mutatja, hogy megváltozott, nincs benne szeretet irányomba – mondta szomorúan a hot! magazinnak.

Megnőttek a mellei!

Ami a nyaralást illeti, ezen a téren sincs könnyű dolga, hiszen bárhová megy, felismerik. Inkább az otthoni medence nyugalmára szavaz.

Cicciolina azt állítja: nagyon megnőtt a melle (Fotó: hot! magazin archív)

– Akkor is felismernek, ha nem vagyok kifestve. Ilyenkor egy perc nyugtom sincs: a rajongók elvárják, hogy ilyenkor is művésznőként viselkedjek, mosolyogjak. A legjobban a lakóparkunk medencéjében érzem jól magam és persze otthon a cicáimmal – vallotta be, és hozzátette, hogy vigyáznia kell az alakjára. – Megnőttek a melleim! Egyre nagyobbak, talán meghíztam, pedig nagyon odafigyelek a formámra. Az étkezésben törekszem az egyensúlyra: ha délben tésztát eszem, akkor este csakis saláta jöhet. Nem akarok akkora lenni, mint Zalatnay Cini. Régen 3-as méretű melleim voltak, majd a szoptatás után megváltoztak, ezért megcsináltattam őket. Ma már 6-os-7-es a méretem! Persze ami hátrány, az előny is: a férfiak imádják a nagy mellű nőket! – nevetett.

Az érdeklődők jönnek, majd elmennek Ilona nem tagadja: hazahúz a szíve a húgához, sőt a magyar ételek is hiányoznak neki Rómában. – Még mindig árulom a lakásomat. Az érdeklődők jönnek, majd elmennek; nem tudom, miért. Pedig a lakás a külvárosban van: nyugalom, naplemente, télen még vadállatokat is látni – magyarázta.

Cicciolina a nagy Ő-t is hazahozná

Ami a szerelmet illeti, Ilona romantikus alkat, ugyanakkor racionális is.

– Sokan udvarolnak a közösségi oldalakon, de válogatós nő vagyok. Vagy jön a nagy Ő vagy semmi. Ha pedig munka közben valakibe nagyon beleszeretnék, őt is elvinném magammal Magyarországra – mosolygott.