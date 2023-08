Britney Spears látványos videóban akadt ki: „k*pd be, botox!”

Videóüzenetben jelentkezett be Britney Spears a közösségi oldalán, hogy elmondja: végleg leszámolt a botoxszal. A felvételen egy különleges tapaszt visel a homlokán: ezzel akar szépülni a rossz tapasztalatok után.

„Mint akiből a sz*rt is kiverték"

– Rendben, nagy a homlokom, frufrut kéne viselnem, de néha azt érzem, nem látok ki tőle rendesen. Azért osztom meg ezt a tapaszos trükköt, mert tényleg működik! Túl sokszor volt már, hogy állítólagos legjobb orvosok csodálatos botoxszal kezeltek. Soha többet Los Angelesben! – szögezte le Britney, aki elismerte, New Yorkban jó munkát végeztek az ajakfeltöltésével. A botoxolása azonban félre sikerült:

– Felemásan álltak a szemöldökeim tőle. Két hétig nem is mutatkoztam. Úgy néztem ki, mint akiből a sz*rt is kiverték, mindezt egy csomó pénzért. A barátom nővérei kinevettek – panaszkodott a botrányhősnő.

Bizarr táncikálás helyett

Bár a kommentelési lehetőséget letiltotta az oldalán, a rajongói bizonyára megkönnyebbültek, hogy a videón csak Britney arca látszik. A lecsúszott énekesnő ugyanis az elmúlt hónapokban újra és újra felborzolta a kedélyeket bizarr táncolós videóival. Amíg lehetett hozzászólást mellékelni a videóihoz, a legtöbben arról írtak, hogy féltik a mentális egészségét: hiába került ki a gondnokság alól, úgy fest, mintha valaki szándékosan, akár haszon fejében venné rá a furcsa videók elkészítésére, egyesek pedig úgy látják, mintha nem lenne tiszta a tudata, erős gyógyszer hatása alatt állna.