Bálint gazda özvegye 3 év után elárulta: a Covidnál sokkal kegyetlenebb betegség okozta férje halálát

Az ország leghíresebb kertésze 101 évesen hunyt el még három évvel ezelőtt. Özvegye, Antónia most a BEST Magazinnak mesélt a gyászról, és arról az örökségről, amit férje hagyott az országra.

Bálint gazda kertjére még évekkel a halála után is kíváncsiak Fotó: MTI/Czimbal Gyula

Gyurka minden bizonnyal covidos lett a kórházban, mert úgy jelent meg a hírekben, hogy egy 101 éves férfi covidban halt meg. De nem ez okozta a halálát, daganata volt, nem is egy, amiről nem is tudtunk. Siófokon lett rosszul, onnan vitte a mentő Budapestre, én végig vele voltam, végig ott ültem az ágya mellett. Szerette volna, hogy hazahozzam, de az állapota ezt nem engedte meg. Vasárnap, amikor eljöttem tőle, fel nem merült bennem, hogy az az utolsó találkozásunk. Alig értem haza, amikor telefonáltak a kórházból, hogy meghalt

– emlékezett vissza nehéz időszakra az asszony.

Antónia arra is kitért, hogy elhunyt férje emléke a mai napig nagyon elevenen él az emberekben, még az sem ritka, hogy idegenek elsétálnak a házuk mellett, és azt kérik tőle, hogy megnézhessék a kertjüket.

„Most júniusban, ahogy jött a halálának, majd a születésnapjának az évfordulója, sokan elsétáltak a házunk előtt, és azt kérték tőlem, engedjem be őket, hadd nézzék meg, hol élt, milyen kertről gondoskodott Gyurka. Soha nem felejtem el, ebéd után lepihent és éppen elaludt, amikor délután becsöngettek hozzánk, hogy megnéznék, milyen a kertész kertje. Mondtam, alszik éppen, nem ébresztem föl. Amikor elmeséltem, hogy mi történt, kikaptam tőle, hogy hogyan gondolom, hogy bárkit is elküldök. Ezért azt hiszem, hogy ha élne, ő is beengedte volna ezeket az érdeklődőket, így én is örömmel tártam ki előttük a házunk ajtaját. Az otthonunk, a kert szívesen látogatott hely lett, és ez egy életre kötelez engem arra, hogy itt is őrizzem Gyurka emlékét”

– mesélte Bálint gazda özvegye.