Állatkínzási botrány: Eldőlt Dolly jövőjének sorsa

Fellélegezhet Dolly! Mint ismert, az énekesnő a tavasz folyamán egy igencsak komoly állatkínzási botrányba keveredett, állítása szerint azonban egyetlen bűne az, hogy túlságosan naiv volt.



Dolly karrierjét veszélybe sodorta az állatkínzási botrány. Fotó: YouTube

Horrortelep és szenvedő kutyák

Mindenkit megdöbbentett május végén, hogy a legendás énekesnőnek köze lehet egy gyöngyösi állattelephez, ahol harmincnál is több kutya élt, vagyis inkább szenvedett. Az állatvédők borzalmas körülmények között találtak az állatokra, elhullott tetemek mellett és mocsokban. Akkor a ház tulajdonosa - Dolly volt menedzsere - még nem nyilatkozott, ám később megtörte a csendet.

- Az, hogy a kutyát el kellett volna vinni orvoshoz, az tény - jelentette ki a menedzser. Rita, a Tények Plusz stábjának arra a kérdésére válaszolt, hogy érzi-e a felelősségét ebben az ügyben. Állítása szerint inkább felelősnek érzi magát, mint állatkínzónak - derült ki a csatorna riportjából.

Dolly úgy érezte, bemocskolták a nevét

Beszakadt tető, szemét és mocsok mindenhol. Így nézett ki májusban az a telep, ahol Dolly volt menedzsere 35 kutyát tartott. Áprilisban Dolly tíz állatot hozott el a helyről, az énekesnő csak a Tények Plusz stábjának árulta el, hogy miért.

- Felhívott engem Rita és parancsoló üzemmódban azt mondta, hogy most azonnal beülsz a kocsiba, lejössz ide és most azonnal elviszel innen néhány kutyát, mert itt vannak a mindenféle szervezettől és el fogják vinni az összes kutyámat - idézte fel az énekesnő az eseményeket.

Nem vagyok semmiért hibás, én tiszta vagyok. Azt gondolom, hogy az igazság azért igazság és ki fog derülni, mert mindig kiderül. Remélem, hogy az is kiderül, hogy mi volt ez az egész indíttatás amiért ez az egész botrányos rágalomhadjárat énfelém elindult

Veszélybe került a karrierje

Természetesen egy ilyen botrány (különösen ha állatokról van szó) mindig nagy vihart kavar, mindig negatív reakciót vált ki az emberekből, így Dolly joggal tartott attól, hogy a rajongók elfordulnak tőle, a szervezők pedig sorra mondják le a fellépéseit. Az énekesnő valóban nem lehetett nyugodt, hiszen pár koncertje el is maradt, egyes állatvédő szervezetek pedig azt fontolgatták, hogy tüntetést szerveznek a fellépés helyszínére. Ebből végül semmi sem lett.

− Már miért ne lépne fel? Dollynak nem kell védekeznie, ő nem csinált semmi rosszat! Vannak lekötött fellépései, amelyeket, ha nem mondják vissza, ő teljesít is. Erre ösztönzöm én és a kollégái is. Az emberek továbbra is szeretettel fogadják a művésznőt! - nyilatkozta júliusban a Borsnak dr. Zamencsik Péter, Dolly ügyvédje.

Teli naptár és vastaps - a közönség hite töretlen

Nos, Dolly hivatalos Facebook-oldalára pillantva egyértelművé válik, hogy az énekesnőnek már nincs miért aggódnia. Folyamatosan járja az országot, július 29-én Bakonycsernyén lépett fel, ahol megrohamozták őt a rajongók.

Ezt követte a Komárom-Esztergom vármegyében található Dömös, majd szombat este a kónyi közönségen volt a sor. Dolly egy videót is közzétett a fellépéséről, jól látszik, mekkora szeretettel fogadták, az állatkínzós botrány tehát már végleg a múlté.