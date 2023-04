Szarvas Andi a szakításról vallott: „Amin végig mentem, azt nem hiszem, hogy meg tudnám bocsátani”

Még április elején derült ki, hogy a Miss World Hungary egykori győztese és vőlegénye három és fél együttlét után felbontották a jegyességüket. Szarvas Andi akkor úgy nyilatkozott, rájöttek, hogy más a szeretetnyelvük.

Szarvas Andi már jobban van szakítása óta Fotó: TV2

A gyönyörű modell most a Mokka vendége volt, ahol elmesélte, hogy érzi magát most a szakítás után. Szarvas Andi szerint ma már sokkal jobban van, az első két hét viszont nagyon nehéz volt, mint mondta, bár sok közös volt benne és az ex-vőlegényében, bőven akadtak közöttük különbségek is. Ismét elmondta, hogy mindkettőjüknek más volt a szeretetnyelve, valamint hogy, amíg a szépségkirálynő például mindig kibeszélte magából a problémáit, addig a volt párja inkább magában tartotta a sérelmeit, amit utolsó veszekedésükkor mind rá is zúdított a fial lányra. Ekkor jöttek rá mindketten, hogy az lesz a legjobb, ha különválnak.

Az első két hétben azt éreztem, ha beszélnénk, vagy megpróbálná, ha közeledne, akkor igent mondanék, viszont olyan vagyok, hogyha valamit lezárok, akkor valamit lezárok. Illetve azt a két hetet, amin végig mentem, azt nem hiszem, hogy meg tudnám bocsátani

– mondta arra a kérdésre Adni, hogy megmenthetőnek találja-e még a kapcsolatot.