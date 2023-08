„A hiánya van jelen az életünkben” - megszólalt az elhunyt magyar színészlegenda fia

2018. augusztus 22-én érkezett a tragikus hír: 71 éves korában elhunyt Székhelyi József, Jászai Mari-díjas színész, rendező, a Szegedi Nemzeti Színház korábbi igazgatója. A kivételes tehetségű művész régóta küzdött egy súlyos, daganatos betegséggel, de a hivatását a kezelések alatt sem adta fel. Még életében azt nyilatkozta, hogy az a karakter, akit a színpadon alakít, nem beteg.

Öt éve nincs köztünk Székhelyi József (Fotó: Bors)

– Ebből semmi nem látszódhat rajtam a színházban, hiszen Mr. Green nem volt rákos. Én még az a generáció vagyok, melynek tagjai nem mondanak le előadást. Néhány évtizede egy rosszul sikerült teniszezés után az összes szerepemet hátsóig érő gipszben játszottam, akkor is játszottam minden este – mondta korábban Székhelyi, utalván ezzel nem mindennapi akaraterejére és kitartására.

– Hogyan is tudnám elengedni? Ő a részem – vallotta a fia.

A Metropol az évforduló kapcsán kereste meg Székhelyi fiát, Mártont. Kíváncsiak voltak, milyen érzések kavarognak benne öt évvel édesapja elvesztése után, és hogy vajon kimegy-e a Kozma utcai temetőbe.

– Apu halálának 5. évfordulója ugyan ma van, de ez nem több, mint csak egy ember alkotta időszámítás szerinti adat, információ. Apu fizikai hiányát az elmúlt 5 év minden napján éreztem, minden nélküle töltött nap minden pillanata a halálának pillanatfordulója. Nem Apu nincs jelen, hanem a hiánya van jelen az életünkben. Nincs elengedés, én ebben nem hiszek, ez csacsiság egyfelől. Másfelől lehetetlen is. Hogyan is tudnám elengedni? Ő a részem – kezdte a Metropolnak Márton, akinek a fájó gyász ellenére meg kellett tanulnia, hogyan tudja folytatni az életét a veszteséget követően.

– Azt vallom, hogy bár fizikailag nincs velünk, életünket, életemet meghatározza; arra kellett berendezkedni, hogy hogyan tudjuk folytatni életünket nélküle; a fizikai hiányához kell és kellett szoktatnunk magunkat. Az életünket e szerint volt szükséges átrendezni, áthuzalozni, újragombolni. A temetőbe rendszeresen kijárok hozzá, persze, mert igénylem, hogy emellett a „fizikai közelség” is meglegyen köztünk. De ennél lényegesen többet jelent számomra egy, a gyerekeimmel átbirkózott délután vagy egy-egy hülyéskedés a Balatonban. Ilyenkor rendre azon kapom magam, hogy ugyanazt a magaméra emlékeztető derűt látom a gyerekeim arcán, ugyanazokat felhőtlen perceket töltöm velük (és kapom tőlük), mint amelyekben gyerekkoromban nekem volt részem Apuval. Ebben nincs és amíg én élek, nem is lesz már változás, és ez rendben is van – jelentette ki a férfi.

Négy éve avatták fel a síremlékét

Napra pontosan 13 hónappal a halála után, szeptember 22-én avatták fel Székhelyi József síremlékét a Kozma utcai temetőben.

A vasárnapi avatóünnepségen a 71 éves korában elhunyt színész fia, Márton mondott beszédet, egészen pontosan elszavalta apja 2017 decemberében írt versét, a Gyermekded orvosnótát.

– Drága Papa! Ma a magyar hangod voltam. A Gyermekded orvosnótádat fújtam el a sírod mellett tisztelő barátaid és baráti tisztelőid, no meg, a szeretteid előtt és között. Emlékszel, ezt a versedet 2017 december derekán írtad, körülbelül egy hónapra arra, hogy az utolsó közös szülinapunk előtt pár nappal a Spinoza öltözőjében elmondtam Neked, hogy miben fogsz meghalni – írta Márton a Facebookon, majd néhány fotót is közzétett a sírkőről, amit a színész aláírása, valamint egy gránitból megformált öltöny is díszít – számolt be róla a Ripost 2019 őszén.