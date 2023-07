Visszatér Vitray Tamás: Legföljebb azt mondhatják, ez a marha minek kezdte el, ha nem bírja

Vitray Tamás bár már háromszor búcsúzott el a közönségtől, mondván, nem akar többé képernyőn szerepelni, úgy tűnik, mégsem tud meglenni anélkül, hogy ne csináljon valami hasznosat, érdekeset, ami nyomot hagy maga után. Most a tévé képernyőjéről az online térre „költözött”. Az első adás szeptemberben lesz látható, melyről a Palikék Világa by Manna műsorban mesélt.

Sokszori ráadásnak tekintem. És könnyű a dolgom, mert legföljebb azt mondhatják, ez a marha minek kezdte el, ha nem tudja és nem bírja. Ez lehet a legfőbb rossz.

– De senki nem fogja mondani, hogy mit csetlik, botlik, ügyetlenkedik, azt már én nem tudok. Legfeljebb amit én tudok, már nem kell, ez fog kiderülni. Nem én fogom csinálni az anyagokat, csak beülök a közepibe és nagyon óvatosan adom el, hogy semmit ne mondjak, hogy ne lőjjem le a poénját, ami következik. Ez régen is így volt – mesélte Vitray, aki arra a kérdésre, miért kezdett bele, viccelődve válaszolt. – Lehetnék magamtól elragadtatva, hogy 90 éves elmúltam, de hát mi a fenét csináljak, üljek otthon és nézzem a Mannát? Szeptember környékén indulunk, ha még élek. Ilyenkor ezt már hozzá kell tenni, nem? – fűzte hozzá.

Fotó: hot! magazin

„Azt kérdezték, miért megyek albérletbe a műsoraimmal?”

A beszélgetés során arról is mesélt, a Magda című filmje megjelenése után jött az ötlet, ami hamarosan megvalósulni látszik, melyben Friderikusz Sándornak is volt némi szerepe.

– Friderikusz maga hívott föl, és megkérdezte, mi van a filmjével, amit csinál. (…) Azt mondta: hozza hozzám, ott sok a néző – mesélte a 90 éves tévés.

Átküldtük, a gyerekeimnek nem tetszett és nem a Fridi miatt. Azt kérdezték, miért megyek albérletbe a műsoraimmal?

– Innen indult el a dolog – emlékezett vissza, majd elárulta, családi „vállalkozásnak” számít a Vitrayék podcast, mert két fiával és unokáival készül majd a műsor.

„Sok évvel ezelőtt is tudtam unni, amit csinálok”

A riportban arra is választ adott: a több mint hat évtizednyi tévézés után megvan-e ugyanaz a tudásszomj, ami korábban jellemző volt rá.

Sok évvel ezelőtt is tudtam unni, amit csinálok. Most meg tudok örülni annak, ami egyébként pedig lehet, hogy unalmas. Hogy őszinte legyek, egy kísérletet megér.

– És nem rólam van csak szó, hanem arról, ki mozdul meg, aki egyébként csak nézi a képet. Van-e még benne valami, pláne miután az eszközök jobbak, hogy azt mondja magában, ezek bunkók, én jobban meg tudom csinálni ezzel a rohadt telefonnal. Bár lenne minél több. Lehet, hogy bebizonyosodik, hogy tudják is, akkor vehetjük a kalapunkat, de ez is a kísérlet dolga. A tény az, hogy jönnek a levelek, ami megnyugtató. Úgy jöttem most ide, hogy merek beszélni róla, nem félek, hogy ez befullad – jelentette ki Vitray.