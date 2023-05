Tolvai Reni olyat villantott, hogy az összes férfi szája tátva maradt - fotó

Ki ne ismerné Tolvai Reni nevét? Még tisztán a szemünk előtt van, ahogyan 2009-ben félénken a Megasztár színpadára lép, hogy aztán az egész stúdiót lenyűgözze hangjával. Olyannyira elkápráztatta az egész országot, hogy a vetélkedő ötödik szériáját meg is nyerte, csillaga pedig azóta is fénylik a magyar énekesek egén.

Tolvai Reni szereti megmutatni szépségét. Fotó: Facebook

A Megasztár megnyerésével Tolvai Reni előtt számtalan kapu nyílt ki: jobbnál jobb dalokat adott ki, melyek közül több igazi sláger lett; emellett klippeket forgatott és koncerteket adott, fellépéseket vállalt. Karrierjének elején kapcsolatba került zenésztársával, Kállay-Saunders Andrással, akivel sokáig alkottak egy párt. A rajongók valósággal összetörtek, amikor annyi év után szakítottak, most azonban - ahogyan azt a Bors is megírta - felreppentek a pletykák, miszerint ismét egy párt alkotnak. Amikor a férfit megkérdezték a Mokkában, hogy igazak-e a hírek, ő inkább kitért a válaszadás elől, ami sokak számára szintén arra mutatott, hogy valami ismét van közöttük.

Sok férfi szíve összetörne, ha kiderülne, hogy valóban újra egy párt alkotnak, hiszen Tolvai Reninek igen sok hódolója van. Ez persze nem véletlen, ugyanis nemcsak gyönyörű hangját, de gyönyörű testét is szereti megmutatni a közönségnek. Igen gyakran mutatja meg formás idomait, ami miatt néha a rajongók vádolják is. Legújabb posztjában ismét nagyot villantott: egy kocsiban ül feszülős ruhában és combfelsőig érő zokniban, ebből a beállításból pedig úgy tűnik, nincs rajta bugyi. Formás combjait és fenekét sejtetően mutatja, emiatt pedig valósággal megőrülnek a férfiak. Sorra fejezik ki hódolatukat, ám valaki arra mutatott rá, hogy már nem is énekesként ismert a közösségi oldalon, hanem modellként.