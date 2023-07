Szörnyű, mi történt megint Kovácsovics Fruzsival

Kovácsovics Fruzsival mindig történik valami szürreális, ahogyan nemrégiben egy vidéki benzinkúton is előfordult, amit nem sejthetett. Fruzsi egy fellépésére sitetett vélhetően, de ki kellett mennie a mosdóba, így a legközelebbi autópálya melletti pihenőhelyre lehúzódott, hogy könnyítsen magán. Ekkor kezdődött a lehetetlen kalamajka.

Az IstenEst legújabb adásában Fluor, Bence, és az Éjjel-Nappal Budapest Lalija hallgatta kendőzetlen élvezettel az énekesnő legújabb kalandos sztoriját.

Ti mit csinálnátok... – intézte a kérdést naivan a jelenlévőkhöz Fruzsi. – Ha telefon nélkül bent ragadnátok egy benzinkút vécéjébe?

– szólt a kérdés a többiekhez. Ekkor úgy tűnt, fény derül arra (is), hogy az énekesnő az elmúlt két adáson miért nem tudott részt venni. Fruzsi ezzel folytatta.

– Ez nem volt egy forgalmas mosdó, és iszonyú picike is. Bezártam magam mögött az ajtót, majd amikor végeztem a dolgommal, mikor elfordult a zár az ajtóban. Nem kattant be, hanem forgott. Mondtam is magamban, hogy o, ó! – mesélte már nevetgélve az énekesnő, aki ma már nevet ugyan, de akkor ez koránt sem volt számára ilyen vicces.

Fruzsi, mintha vonzaná az efféle furcsa helyzeteket Fotó: KISS ANNAMARIE

– Először az futott végig az agyamon, hogy dörömbölök és hangosan kiabálok. És sok percig nem történt semmi, senki sem járt arrafelé. Egy szó mint száz, egy idő múlva picit kezdtem feszült lenni, és próbálkoztam azzal, hogy nekirugaszkodom, valahogyan betöröm az ajtót. Azonban olyan pici volt a helyiség, hogy nem tudtam lendületet venni, ezért felálltam a wc-re, és onnan dőltem rá az ajtóra. Ekkor rácsúsztam a kilincsre, a zár persze ettől sem nyílt ki, de legalább a bordám elrepedt tőle – mesélte szürreális történetét Fruzsi.

Rémsztorik a köbön

Végül a kút egyik dolgozója segített neki: szét kellett szerelni az egész zárat, hogy az énekesnő végre kijusson a slamasztikából. A helyzet azért volt különösen rázós Fruzsi számára, mert éppen az a legnagyobb félelme, hogy valahová beszorul, például a liftbe.

Az egyik rémálmom, hogy bent ragadok akár egy liftben...

– szólt Fruzsi, aki sztoriját nem könnyű megfejelni, de Fluornak az is sikerült, így a vérfagyasztó történeteknek itt még nem volt vége.

– Ezerszer szorultam már be a liftbe, mert kiskoromban a liftben utazással űztük el az unalmat. Azonban a legdurvább az volt, amikor a földszinten megrekedtünk egyszer, majd elkezdetett zuhanni velem a lift – kezdte a horrorisztikus történetét Fluor, akibe belefojtották a sztori lényegét a többiek. Annyi kiderült ugyanakkor, hogy Tomi túlélte az összes liftes élményét. Egyelőre.