Koncerten keveredett csókcsatába a TV2 sztárja: íme a teljes igazság

Különös levelet küldtek a Ripost szerkesztőségébe! A portál egyik olvasója arról számolt be részletesen, hogy a Mokka műsorvezetője, Pachmann Péter a július 19-i Guns N' Roses koncerten heves csókcsatába bonyolódott a nézőtéren egy fiatal és roppant szemrevaló lánnyal, annak ellenére, hogy évek óta nem él a nyilvánosság előtt felvállalt párkapcsolatban.

Pachmann Pétert hírbe hozták egy fiatal nővel Fotó: TV2

– Múlt héten a Puskás Arénában a Guns 'N Roses koncertjén láttam Pachmannt egy fiatal lánnyal csókolózni a tömegben, nem messze voltak tőlünk. Fotót nem készítettem, de végigtúrtam Pachmann instáját és sok érdekességet találtam – állt a levélben, amit egy állítólagos szemtanú eljuttatott a szerkesztőségbe.

Pachmann mindent cáfolt

A Ripost természetesen azonnal megkereste a tévést, aki az első megdöbbenés után tiszta vizet öntött a pohárba.

– Az való igaz, hogy ott voltam a Guns N' Roses koncerten, egy nyolcfős tárasággal. Azonban a hölgyet, akivel hírbe hoztak, soha életemben nem is láttam élőben, ezért bátran kijelenthetem, hogy nem is csókolóztam se vele, se mással. Jelenleg egyébként nincs is párkapcsolatom – jelentette ki a Ripostnak Pachmann, aki csak azért mert el a koncertre, mert évtizedek óta a rockzene nagy szerelmese.

Elégedett az életével

– Ott tartok, ahol most jó. Szakmai tekintetben biztosan, hiszen lassan harminc évvel ezelőtt elkezdtem televíziózni, és azóta is állandó képernyős jelenlétem van, ez büszkeséggel tölt el. Úgy érzem, számomra ez a sírig tartó szerelem. Ami pedig a magánéletemet illeti, két szép gyerek édesapja vagyok – utalt Péter a hot! magazinnak a hatéves Annára és a tizenhét éves Balázsra, akiket a válásai ellenére igyekszik szépen nevelni.

A műsorvezető a főzésben egyre jobban kiteljesedni érzi magát, és egyre többet kísérletez. Leginkább az alkotás izgalma az, ami miatt megszerette a főzés folyamatát. Azonban nagyon vigyáz az alakjára, így rendszeresen fut a Duna parton.