Megtörte a csendet a gyászoló Robert De Niro, ezt mondta az elhunyt unokájáról

Ahogy arról lapunk is beszámolt, súlyos veszteség érte Robert De Nirot vasárnap délután. A színészlegenda mindössze 19 éves unokája Leandro De Niro Rodriguez ugyanis elhunyt a new yorki luxuslakásában. A fiatal holtteste mellett ismeretlen eredetű fehérport találtak, a rendőrség pedig kizárta az idegenkezűség gyanúját. Most a színész is megszólalt a tragédia kapcsán.

Hétfő reggel De Niro fogadott leánya Drena hozta nyilvánosságra a hírt az Instagram-oldalán, hogy elveszítette a kisfiát:

Bárcsak a szeretetem megmenthetett volna téged

- írta szomorú bejegyzésében.

Most a DailyMail számolt be róla, hogy Robert De Niro is nyilatkozott az incidenssel kapcsolatban, szűkszavú nyilatkozatát itt tudjátok elolvasni:

Mélyen megrázott szeretett unokám Leo halála. Nagyon köszönöm mindenkinek a részvétnyilvánítását. Arra kérlek titeket, hogy tartsátok tiszteletben a magánéletünket ezekben a nehéz időkben, hogy eltudjuk siratni Leo elvesztését

- foglalta össze gondolatait a színészlegenda, aki nem rég 79 évesen megint édesapává vált.