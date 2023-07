Megszólalt a megcsalt énekesnő kapcsán Voksán Virág

Az éjszakai életben ráadásul mindig van, aki kapható, mind a lemezlovasok, mind a rajongók oldaláról. A gyermekek előtt én is kaptam több intim fotót férfiaktól és egészen elképesztő ajánlatokat is, olyat is, ami nem bírná a nyomdafestéket. Ma is befut még néhány, de ahogy korábban sem, most sem nyitom meg ezeket. Gondolj bele, ha megnyitom, az illető meg örül, hogy ránéztem… Vagy milyen kellemetlen, ha a párom valaki más intim képét látja a képernyőmön.