„A legnagyobb kabaré a világon, b*meg” – botrány, amit Majkáékkal csináltak

Marosvásárhelyen lépett fel Majka és a zenekara, a hazafelé út azonban nem úgy alakult, ahogy azt tervezték.

Marosvásárhelyen ragadtak Majkáék Fotó: Szabolcs László

Marosvásárhelyi reptér a legnagyobb kabaré a világon, b*meg! Egyetlen egy ilyen határőrfülke van, itt állunk egy órája egy sorban, két gép indul innen egy órás különbséggel

– mesélte Instagramon Majka.

Később újra jelentkezett:

„Felszálltunk a gépre, közölték, hogy még nem tudunk elindulni, meg kell várni a szerelő csapatot, ugyanis leszállásnál madárral ütközött a gép. Ültünk 40 percet a gépen, majd szóltak, hogy Kolozsvárról jön a szerelő csapat, az minimum 2 óra, de félóra múlva tudunk csak leszállni. Úgyhogy most eltelt az a félóra is, már rég otthon kéne lennünk, ehelyett itt vagyunk a marosvásárhelyi reptéren, ahol nincs szerelő. Ez hogy? Miért nincs itt egy szerelő, mennyire megnyugtató... Úgyhogy most itt ragadtunk” – mondta a rapper.

Két óra múlva visszaültették őket a gépre, ahol közölték, hogy tele van a magyar légtér, ezért nem tudnak elindulni. További egy órát kellett várniuk még a gépen ülve.