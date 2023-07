Madonna megtörte a csendet: először szólalt meg állapotáról a súlyos beteg énekesnő – fotó

Ahogy arról a Bors is beszámolt, június végén futótűzként terjedt a hír, miszerint súlyos bakteriális fertőzés miatt intenzív osztályon kezelték Madonnát.

Az egész világ Madonnáért aggódott, most köszönetet mondott Fotó: Kevin Winter / Getty Images

Valamivel később az is kiderült, hogy a popdívára eszméletlenül talált rá a családja, ezután sürgősen kórházba szállították, ahol még intubálni is kellett. A 64 éves énekesnő szerettei és rajongói már a legrosszabbra is felkészültek, még a magyar sztárok is megszólaltak az ügyben.

Szerencsére azonban Madonna hamarosan jobban lett és már csak az otthonában szorult orvosi felügyeletre, most pedig maga is megszólalt a történtekről. Ez az énekesnő első reakciója a kórházba kerülése óta.

Köszönöm a pozitív energiát, az imákat, a gyógyító és bátorító szavakat. Éreztem a felém áradó szeretetet. A gyógyulás útjára léptem, és hihetetlenül hálás vagyok az életemben lévő összes áldásért. Amikor felébredtem a kórházban, az első gondolatom a gyermekeim voltak. A második gondolatom az volt, hogy nem akarok csalódást okozni senkinek, aki jegyet vett a turnémra

– kezdte hétfői Instagram-posztját Madonna, amit a Mirror szúrt ki. Hozzátette: azokat az embereket sem szerette volna cserben hagyni, akik az elmúlt időszakban a turné megvalósításán dolgoztak.

Utálok bárkinek is csalódást okozni

– magyarázta, majd azzal folytatta:

Most az egészségemre koncentrálok, és arra, hogy megerősödjek, de biztosíthatlak benneteket, hogy amint tudok, visszatérek hozzátok!

Az énekesnő kitért az elhalasztott turnéjára is, mint írja, az észak-amerikai fellépéseit átütemezik, és a tervek szerint októberben kezdődnek majd Európában a koncertek.

Nem is lehetnék hálásabb a gondoskodásotokért és támogatásotokért. Szeretettel, M

– zárta gondolatait Madonna. Az énekesnő még egy szelfit is megosztott, amit a posztban lapozva tudunk megnézni.