"Kár, hogy úgy elcsúfította magát" – Csúnyán beszóltak Polyák Lillának

Nem telik úgy el nap, hogy egy-egy hazai hírességet, influenszert vagy akár celebet ne pécézne ki valaki magának. Sokan már megszokták, vagy legalábbis megpróbálják figyelmen kívül hagyni a kanapéhuszárok negatív kommentjeit, azonban akadnak olyanok, akik nem tűrik a tiszteletlenséget, persze teljesen jogosan. Mégis az mélységesen felháborító, hogy olyan sztárokat is betámadnak olykor, akik valóban a hazai művészet jeles képviselői, akik munkájukkal a magyar kultúrát színesítik.

A gyönyörű színésznőt sem kímélik a rosszindulatú megjegyzésekkel Fotó: Móricz István

Fogalmazhatunk úgy is, hogy Polyák Lilla sem úszta meg

A színésznő hivatalos közösségi-oldalán gyakran számol be arról, épp hol és milyen előadásban találkozhat vele a közönség. Ő pedig ezt boldogan teszi, a rajongói legnagyobb örömére. Így volt ez az egyik alkalommal is, amikor egy vonaton készült szelfivel tájékoztatta előadásáról a „nagyérdeműt”.

– Amúgy is szeretek vonatozni, de most a Pápának is köszönöm, hogy nem kellett rajta gondolkoznom, mivel jöjjek be a Szépség és a Szörnyeteg előadásra – osztotta meg az információkat a színésznő, azonban furcsa módon, jelentős fáziskéséssel reagált egy rajongónak nem nevezhető hölgy, durva stílusban nem a mondandó tartalmára, hanem Lilla külsejére.

„Kár, hogy úgy elcsúfította magát, tök merev az arca, szörnyű.” – olvasható a hozzászólásban.

Külsejét kritizálták, frappánsan visszavágott Fotó: Vajda János

Csípős válasszal reagált a színésznő

Úgy tűnik, csöppet sem kell félteni a színésznőt, ugyanis hamarosan a faragatlan követőjének egy frappáns válasszal vágott vissza.

„Igen, pedig mások arca mozogni szokott a fényképen, csak az enyém nem…” – reagált Polyák Lilla, aki új hobbinak él: az erőemelésnek.

A színésznő Facebook-oldalát rengetegen követik, így – ahogy az lenni szokott – sokan a védelmére keltek.

„Lilla nagyon szép vagy mint mindig, ne törődjél a rosszindulatú hozzászólásokkal” – írja egy rajongó, míg egy másik megpróbálta vigasztalni a színésznőt, még ha nincs, vagy nem is volt szüksége rá.

„Bunkókra nem kell reagálni. Szép…” – fogalmazott egy másik követője.