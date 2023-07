Hiánypótló videón mutatta meg különleges tehetségét Zámbó Krisztián

Zámbó Szebasztián és szerelme Niki, néhány napja mondták ki egymásnak a boldogító igent. Azóta a rokonság és a barátok jóvoltából számos videó látott már napvilágot a lakodalomról. A hatalmas bulin természetesen ott volt Zámbó Krisztián is, aki annak rendje és módja szerint énekével (is) szórakoztatta az ifjú párt és a násznépet.

Zámbó Krisztián egy igazi multitalentum Fotó: YouTube/Frizbi TV

Az énekes ugyanakkor nem elégedett meg ennyivel. Szeretett kisöccse boldogsága egy adott pillanatban és körülményben megihlette és olyat tett, amit korábban nyilvánosság előtt még sosem. Táncra perdült, méghozzá nem is akárhogy. A legendás édesapja nyomdokain járó Krisztiánnak feltehetően annyi lett volna a dolga, hogy beálljon a párt váró sorfalba és világítson a kezében tartott csillagszóróval, de ő inkább egy performance előadást tartott, melyet egészen botosan sokat gyakorolt, hiszen profikat megszégyenítő ügyességgel kezdett el táncolni, akár csak egy mazsorett.

Még mielőtt felszisszennénk és kijelentenénk, hogy mazsorett előadó csak nő lehet, szögezzük le, hogy ez nagyon nincs így. Ennek a mozgásformának ugyanis bőven akadnak jeles képviselői az erősebbik nemből is. Igen, ők pont olyan furán, vagy még furábban is festenek, mint Krisztián, de a tehetségük éppen úgy vitathatatlan, mint... Jó, Zámbó Jimmy fiának tehetsége ebben a műfajban talán vitatható, de díjazzuk most a próbálkozást! Addig pedig nézzük meg, mit is tud egy igazi profi, ha férfiként mazsorett babérokra tör.