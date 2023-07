„Minden gyerek sírt, a felnőttek indulatosak lettek” - Hajdú Péter kitálalt a repülőn elszabadult pokolról

Hajdú Péter és családja külföldre szeretett volna utazni, épp ezért mindent alaposan előre megterveztek, hogy a másfél éves kisfiuk, Dominik a lehető legkevesebbet vegyen észre az utazás nehézségeiből. A népszerű műsorvezető talán épp ezért egy délutáni gépet választott, hogy este 21 órára már biztos ne tartózkodjanak a levegőben, és minél hamarabb Ciprus egyik legszebb városában, Páfoszban találják magukat.

Hajdú Péter nagyon kiakadt a fapados légitársaságra Fotó: hot! magazin

A nyaralásuk azonban váratlan problémák sorozatával indult, és a fapados légitársaság, amellyel utaztak, még csak tájékoztatást sem adott nekik arról, hogy miért indul másfél óra késéssel a repülő, amelyen ott ragadtak Petiék is.

A tájékoztatás teljes hiánya

Bár a háromgyermekes tévés végül eljutott az úti céljáig, a mai napig nem fér a fejébe, miért szabadulhatott el a pokol a fedélzeten!

– Szerencsére véget ért a fapados vesszőfutásom, de komolyan megfogadtam, hogy soha többet nem utazom a Ryanairrel. Egyszerűen nem értem, miért kellett felülnünk a gépre, ha a személyzet már tudta, hogy nem tudunk felszállni időben! Miért nem várakozhattunk a terminálon, ahol mondjuk tudtunk volna venni vizet, vagy el tudtunk volna menni mosdóba? Ráadásul egy másfél éves kisbabával! Domi este kilenc órára már nagyon el szokott fáradni, most is nyűgös lett, ami teljesen érthető. Rajta kívül más kisgyerekek is voltak a fedélzeten, mindegyik sírt, a felnőttek pedig rendkívül indulatosak lettek. Egyébként utólag sem kaptunk semmilyen tájékoztatást, annyi történt, hogy a pilóta a leszálláskor elnézést kért a késésért – fortyogott a Borsnak Hajdú, aki imádja Ciprust, ám ennél jobban is kezdődhetett volna a megérdemelt vakációja a szerelem szigetén.