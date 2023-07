Exének üzent Gáspár Evelin? Komoly elhatározásra jutott

Fantasztikus formában van Gáspár Evelin, aki kőkemény munkával és személyre szabott diétával leadta súlyfeleslegét, szálkásra gyúrta magát. De bármennyire is jól néz ki, lelkileg még nem jött rendbe. Nemrég derült ki, hogy két év után szakítottak Attilával, akivel kezdetben nagyon szépen alakultak a dolgok. A TV2 Párharc című műsorában is harmonikusnak látszott szerelmük, pedig akadtak ott is bőven kiélezett helyzetek, ahol elszabadulhattak volna az indulatok.

Komoly elhatározásra jutott Gáspár Evelin Fotó: Instagram



Exének üzent? Komoly elhatározásra jutott

A lila köd leszállta után egyre többet vitatkoztak, Attila féltékeny volt, amit Győzike nagyobbik lánya nehezen viselt. Mint ahogy azt is, hogy bár kedvese bármikor elmehetett bulizni haverjaival, kérése ellenére gyakran nem mondta el, hova megy és mikor érkezik haza. Végül szakítás lett az eleinte tökéletesnek tűnő kapcsolatból. A Gáspár lány mondta ki, hogy vége. De hiába Evelin vetett véget a kapcsolatnak, a szakítás őt is nagyon megviselte. Az azóta eltelt hetekben volt ideje gondolkozni, mi miért történt és Instagram posztjaiból kiderült, hogy nemrég komoly elhatározásra jutott…

Teljesen mindegy, hogy milyen jó szíved van. Eljön az az idő, amikor úgy kell hozzáállnod az emberekhez, ahogy ők hozzád. Pontosan úgy, ahogy megérdemlik

- írta posztjában Gáspár Evelin, aki ezek szerint nem csak Attilában, de több ismerősében is nagyot csalódott.

Evelin mellé álltak a követők

Meglepő módon követői kivétel nélkül szeretetükről biztosították a Gáspár lányt és elhalmozták biztató kommentekkel:

„Amilyen hozzáállást kapsz, kaptok az emberektől… Csoda, hogy még meg tudtok maradni embernek”

„Végre valaki, aki azt adja vissza, amit kap”

„Van az egyéniség, egyediség…Te mindkettő vagy ”

„Sokan csak szeretnék az eredmény, de a munkát nem teszik bele, csak itt írogatnak mindenfélét, és ahelyett, hogy másokat bántanak, inkább magukba nézhetnének! Jó nő vagy és szép! És ha bárkinek olyan nagy az arca, csinálja utánad, szabad a pálya mindenkinek!”

„Amit elértél azt senki nem veheti el Tőled! Nagyon hosszú kitartó út vezetett idáig, és letetted a névjegyed, bizonyítottad, hogy jó úton haladsz, csak így tovább”

– olvasható a sok komment Evelin bejegyzése alatt.