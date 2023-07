Fenyő Miki őszintén kitálalt Szikora Robival való konfliktusáról

A Rock N' Roll koronázatlan királya, Fenyő Miki exkluzív interjút adott a Tények Plusznak, amelyben most először beszélt élete legmeghatározóbb flörtjeiről, de őszintén feltárta azt a konfliktust is, ami Szikora Robi és közte volt. Hosszú ideig haragudtak egymásra és hogy mi történt azután, azt most ő maga mondta el.

Fotó: Dombóvári Tamás

Fenyő Miki karrierje szinte végig a siker tégláival volt kikövezve. A legnagyobb törés akkor érte, amikor a saját gyermekeként imádott együttese, a Hungária az egyik legfontosabb zenésztársa, Szikora Róbert kiválása után feloszlott.

Az egy nagyon nehéz pillanat volt, utána egy jó darabig voltunk ilyen "haragszom rád, mert nem szeretsz" viszonyban. Ami aztán persze feloldódott az évek során, elmúlt, és ami a mai időket illeti, nagyon jóban vagyunk a Robival

- fogalmazott a zenész, aki július végén koncertet ad Zamárdiban, a ZamJam fesztiválon, ahová most először hívták meg a szervezők. A dolog pikantériája, hogy egykori haragosával, Szikora Róberttel egymást követik majd a színpadon.