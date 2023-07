Emlékszel erre a gyereksztárra? Eljegyezték egymást egy híresség ex-feleségével

Boldogan jelentette be a közösségi médiában Thomas Brodie-Sangster, hogy barátnőjével Talulah Riley 2 év járás után eljegyezték egymást. Thomas több hollywood-i játékfilmben, és népszerű sorozatban is szerepelt, fiatalos megjelenése lehetővé tette, hogy még 30 évesen is tizenéves szerepeket játsszon el. Talulah Riley pedig a tech-milliárdos Elon Musk korábbi felesége.

BREAKING: Elon Musk's ex-wife Talulah Riley announces engagement to “Maze Runner” star Thomas Brodie-Sangster. pic.twitter.com/e31yUyphfv — Daily Loud (@DailyLoud) July 28, 2023

Thomas főszereplője volt a Nanny McPhee - a varázsdada című filmnek, a Trónok harca sorozatban is szerepelt, főszereplője volt a 4 részes, nagysikerű Útvesztő filmsorozatnak, és több más hollywood-i filmben is kisebb nagyobb szerepeket vállalt. Az idősebb olvasóink számára pedig az Igazából szerelem című nagysikerű romantikus film gyerekszereplőjeként emlékezhetnek rá. A színész idén töltötte a 33. életévét, és érdekesség még vele kapcsolatban, hogy Hugh Grant másodunokatestvére anyai ágon.