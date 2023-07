Ebből baj lesz: Így lépett színpadra Marics Peti a balesete után - Fotó

Minden jel arra mutat, hogy Marics Peti egyszerűen nem bír magával, és ezzel komoly veszélybe sodorja a saját egészségét. Ahogy a Bors arról már beszámolt, a ValMar ifjú titánja június 22-én szenvedett súlyos balesetet a Budapest Park színpadán. A fiatal énekes egy energikus ugrást követően olyan szerencsétlenül ért földet, hogy eltörte a lábát. A koncert kisebb szünet után folytatódott csak, Marics pedig kerekesszékben fejezte be az estét.

Marics Peti nem hallgat az orvosi szakvéleményre Fotó: Nagy Zoltan / hot! magazin

Az orvos türelemre intette

A Bors nem sokkal a baleset után megkereste Bense Tamás orvost, aki kategorikusan kijelentette, nagy baj lehet, ha Marics sietteti a gyógyulást és a színpadra történő visszatérést. A rehabilitáció ugyanis időigényes még akkor is, ha egy fiatal szervezetről van szó!

Hét napig, amíg a duzzanat le nem megy, addig muszáj fekvő gipszet viselni, ez eddig rendben is van. Utána következik a járógipszes időszak, ami nagyjából hat hét, ennél kevesebb már kockázatos. Ezekben a hetekben már ajánlott is valamennyire terhelni a sérült végtagot, de koncertezni, komolyabban megerőltetni a lábat nagyon nem ajánlott, az ember többet árt vele, mint használ - kezdte a Borsnak Bense, aki a gyógytorna fontosságára is felhívta a figyelmet.

− Megfigyelhető és látványos, hogy egy heteken át gipszben lévő boka sokkal vékonyabb lesz a másiknál, ez azért van, mert elkezd sorvadni az izom. Ezért nagyon fontos a gyógytorna, ami szintén több héten át javallott. Túlterhelni ez idő alatt nem szabad a lábat, a gyógyulást siettetni pedig nagyon rossz ötlet. Összességében azt tudom mondani, hogy körülbelül egy hónap a teljes regenerálódás időszaka, és habár ez egyénenként változik, minimum két hónapig muszáj pihentetni a lábat - összegezte a tudnivalókat a doktor.

Marics túl vakmerő

A vagány énekes ehhez képest gipsz nélkül koncertezik, a székesfehérvári FEZEN fesztiválon péntek este ráadásul igencsak túlmozgásos volt a színpadon, amiről több felvétel is készült.

Marics azt hiszi, már járógipsz sem kell Fotó: Instagram

A rajongók egy emberként kezdtek el aggódni érte, annak ellenére, hogy értik: mindenképpen bizonyítani akar.