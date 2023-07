Betegségéről vallott a legendás zenekar gitárosa: „Az én állapotomban ez megoldást jelenthet”

A 62 éves Andy Taylor tavaly novemberben fedte fel a rajongók előtt, hogy négy évvel korábban negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak nála. Duran Duran alapító gitárosa nemrégiben friss információkat közölt az állapotáról.

A gitáros súlyos rákbetegségben szenved Fotó: Zuma/ Northfoto

A zenész elárulta, hogy reményei szerint olyan kezelésen vesz majd részt, amely akár öt évre is visszaadhatja „teljes fittségét”. Andy Taylor elmondta, hogy korábban nem remélte, hogy sokáig fog élni, de most arra számít, hogy ennek az új terápiának köszönhetően újra a maximumon lesz az erőnléte.

Ez egy nagyon-nagyon új, nukleáris gyógyszerkezelés. A szer kizárólag a rákos sejteket támadja, az egészségeseket nem. Nagyon legyengíti a szervezetet és nyilván pótolni kell a megölt rákos sejteket, de ez az én állapotomban hosszas megoldást jelenthet. Akár öt évre visszanyerhetem az életerőmet

– fejtette ki a zenész áttétes prosztatarákjának kezelése kapcsán.

Andy Taylor 1980 és 1986 között, majd 2001 és 2006 között volt tagja a Duran Durannak. A zenekar első három albumán gitározott, amelyeken a Rio és a Hungry Like the Wolf című slágerek is szerepeltek – emlékeztet cikkében a Daily Mail.