"Az hogy te vagy, számomra több a mindennél!" Csuti megható képet posztolt kisfiával - Fotó!

Közös apa-fia fotót posztolt Szabó András Csuti, és kisfia Medox. A vidám családtagok a nagy meleget éppen a kerti medencében töltötték együtt, ami nem véletlen, hétfőn ugyanis 36 Celsius fokot is mérhettünk. Csuti mindig elismeri, hogy imádja a gyermekeit, és szeret velük minél több időt tölteni, ami most talán mindennél fontosabb is, ugyanis ex-feleségének Kulcsár Edinának a nyolchetes kisbabájával is kell foglalkoznia, két közös gyermekük mellett.

A vállalkozó még egy szívmelengető idézetet is kirakott a közös medencézős képük mellé: