Árulkodó sorok: Gyurta Daninak üzent Cserpes Laura?

Régi-új dallal jelentkezett Cserpes Laura, híres exének üzent vele? A csinos énekesnő évekkel ezelőtt írt számát többek között egy szakítás ihlette: nem sokkal azután született, hogy Gyurta Danival véget ért a kapcsolatuk.

Dani kezdeményezhette a szakítást

A fiatal szerelmeseket rögtön álompárként emlegették, mikor összejöttek. Románcuk közel két évig tartott, ám 2018 elején eltűntek a közös képeik, s minden jel arra mutatott, hogy külön folytatják az útjaikat. Míg a világbajnok úszó ezután egy időre szinte teljesen inaktívvá vált a közösségi oldalain, Laura csupa olyan idézetet és képet osztott meg, ami összetört szívről árulkodik. A Bors akkor arról írt, hogy a jelek szerint Dani lehetett, aki a szakítást kezdeményezte.

Évekkel később vette elő a dalt

A történtek művészileg mindenesetre inspirálhatták Laurát, aki nem sokkal később több dalt is írt, ami a veszteségélményt és a továbblépést dolgozza fel. Ekkor született meg Szabadon lélegzem című dala is – ami aztán „fiókba került”, egészen mostanáig.

Nemrég debütált a szerzemény, amiről Laura az M2 Petőfi TV című Youtube-csatornáján beszélt.

– Nem volt benne nagyon tudatos gondolatiság, csak ami éppen kigurult belőlem, azokat rímekbe szedtem – kezdett bele a csinos énekesnő.

– Nagyon sok minden volt bennem, arra emlékszem – árulta el. – Az első mondatban már ott van, hogy ez az önmagunkkal való kapcsolatunkról szól. Bennem akkor indult el ez az utazás – fogalmazott, majd műsorvezetői kérdésre el is árulta, hogy milyen meghatározó eseményhez köthető a dal megszületése:

Sok olyan élethelyzet van, mondjuk egy szakítás. Az elég erős eltolódást eredményez minden ember életében. Nálam volt egy ilyen része is a történetnek!

– A Szabadon lélegzem sorai egyértelműen erről árulkodnak: „Én már döntöttem, hogy szabadon lélegzem, és maradok életben. Ez a szív úgy is ver, veled, vagy nélküled. Az vagyok, aki így vagyok, nem tagadom, ez vállalom. Senkiért nem leszek más" − énekli Laura.

Évente egyszer mutatja meg a párját

A műsorban Laura azt is mondta, hogy az elmúlt években egyre jobban foglalkozik az önfejlesztéssel és a modern pszichológia is érdekli.

Azt azonban nem árulta el, hogy miért pont most került elő a szakítás ihlette dal. Talán újabb szerelmi csalódás érte?

Laura tavaly mutatta meg először új szerelmét, közös fotót osztott meg a közösségi oldalán. Követői kérdésre csak sejtelmesen nyilatkozott arról, hogy mióta vannak együtt:

– Éppen elég ideje ahhoz, hogy eljött az ideje annak, hogy ezt elmeséljem nektek. Ahhoz továbbra is ragaszkodnék, amit már eddig is láttatok, tapasztaltatok velem kapcsolatban, hogy a lényegi részét a magánéletemnek, azt szeretném megtartani saját magamnak, magunknak.

Június közepén újabb képpel jelentkezett a csinos énekesnő, melyhez csak ennyit írt: „Évente egy kép.”