A 2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj hétvégéje rengeteg izgalmat és fontos üzeneteket tartogatott a rajongók számára

Minden korábbinál nagyobb érdeklődés övezte a 2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj hétvégéjét, ahol a versenypályán zajló küzdelem mellett a jövőt érintően is fontos döntések és eredmények születtek. Fontos szerep jutott az egyik legsikeresebb magyar autóversenyzőnek, Keszthelyi Viviennek is.

Megújul a Hungaroring

Az idei futamra három nap alatt kilátogató több, mint 303 000 rajongó számára örömteli hír a döntés a versenypálya megújulásáról. A szakmai körökben, így a VRS Sport Group által is helyeselt átépítés fontos fejlemény a prominens magyar aszfaltcsík életében, mert lehetővé teszi azt a szerződéshosszabbítást, melynek köszönhetően a magyar rajongók a következő években is a Hungaroringen köszönthetik a száguldó cirkuszt.

Közösen a szebb jövőért

A versenysorozat vezetői és a motorsport kiemelkedő személyiségei, köztük az ismert magyar versenyző, Keszthelyi Vivien az eseményre irányuló figyelmet kihasználva és az ismertséggel járó felelősséget helyesen felismerve más, a jövőnket érintő kérdésekre is igyekezett felhívni a figyelmet a hétvége során.

A hazai sportoló által hangsúlyozott üzenetek egybecsengenek a Forma-1 társadalmi szerepvállalásával éppúgy, mint a magyar kormány törekvéseivel: az UNICEF-fel való együttműködés a nehéz helyzetben lévő gyermekek oktatásának támogatását tűzte zászlajára, ezzel párhuzamosan pedig célként fogalmazódott meg, hogy minél több magánszemély, szervezet, vállalkozás ismerje fel a fenntarthatóság jegyében történő gondolkodás, döntéshozatal és cselekvés fontosságát.

Magyar pilóta a kezdeményezés élén

A 22 éves autóversenyző hölgy neve ifjú kora ellenére már közel 10 éve jól cseng az autósport berkeiben. 13 éves korában - korengedménnyel - már nemzetközi mezőnyben tűnt ki a felnőtt férfiak közül és a kezdeti lendület később sem hagyott alább. Az Audi Sport Racing Academy egyedüli női tagjaként Audi TT versenyautókkal, majd később Audi R8 LMS GT Cupban szerzett bajnoki címeket, a túraautós éveket követően pedig az ázsiai Formula sorozatban tűnt fel, ahol szintén eredményesen, ráadásul a kategóriában első nőként debütált. Az első Formula 3-as szezont tekintve a legtöbb pontot szerezve a magyar autóversenyzők között azóta is tartja elsőségét.

A tehetséges ifjú pilóta azonban nem csupán az autósportban számít úttörőnek, szurkolói körében jól ismert a pályán kívüli aktív szerepvállalásáról is.

Jótékonysági árverés a gyermekek megsegítésére

A gyermekek hozzásegítését álmaik megvalósításához mindig is legfontosabb személyes céljai között említette Vivien. E szellemiség jegyében találkozott Mogyoródon Pankával, a versenymérnöki álmokat dédelgető ifjú hölggyel is, akinek épp Vivien példája adott ihletet álmai megfogalmazásához, és aki azt is elmondta, hogy egyik legnagyobb vágya, hogy mérnökként egyszer a magyar pilótával együtt dolgozhasson.

A Z generáció legifjabb tagjainak motiválása mellett Vivien gyermekekért végzett munkájának az idei magyar futam azért is különösen fontos állomása volt, mert egy jótékonysági árverés házigazdájaként szólította meg a rajongókat. A Pirelli által felajánlott, az időmérőn győztes pilóta jutalmául is szolgáló gumiabroncsért, illetve a futamgyőztesek részére a pódiumon átadott Ferrari pezsgőért zajló online licit teljes bevételét az UNICEF kapta. Az aukció az ügyet szintén támogató The GR1D CLUB™ Budapest esemény estéjén a FELIX Kitchen & Barban zárult, a legmagasabb összeget felajánló cég pedig már át is vehette a licit Bajnokának járó díjakat.

A jótékonysági esemény és Vivien által közvetített üzenetek talán aktuálisabbak, mint valaha: ahogy a Forma-1 és az UNICEF hivatalos együttműködésének, úgy a magyar versenyzőnek is fontos célja, hogy felhívja a figyelmet a rászoruló gyermekek oktatáshoz való hozzájutásának fontosságára.

Szakmai egyeztetések a fenntarthatóság jegyében

Keszthelyi Vivien és párja, a szintén autóversenyző David Schumacher természetesen a Hungaroringre is ellátogattak a hétvége során, ahol pályán zajló események mellett a karbonsemlegesség, a jövő alternatív üzemanyagának kutatása körüli kérdések és a Forma-1 szereplőinek fenntarthatósággal kapcsolatos gondolatai voltak az egyeztetések fókuszában. Az egyes szereplők - pilóták, istállók, befektetők, szponzorok és rajongók - összefogása e tekintetben is kulcsfontosságú lesz a jövőben.

A pár meglátogatta többek között az Aston Martin Aramco F1 csapatát, melynek befektetői komoly lépéseket tesznek a jövő alternatív üzemanyagok kutatásában. Már a tavalyi évben történt talalkozójukon is szó esett az alacsony CO2-kibocsátású üzemanyagok versenysportba történő bevezetésének lehetőségeiről, az akkor felmerült gondolatokat pedig tettek is követték, hisz 2023-tól kezdődően az F2 sorozatban már ilyen meghajtással köröznek az autók.

A fenntarthatóság jegyében vett részt a versenyhétvégén a BOLT taxitársaság, a Hungaroring Forma-1 és a GR1D CLUB Budapest The Race After Party hivatalos taxiszolgáltatója is, amire eddig Budapesten - ekkora volumenű rendezvényen - még nem volt példa. A budapesti esemény idején kizárólag alternatív hajtású taxikkal szállították a népes számú résztvevőt.

Az idei versenyhétvége volt tehát az első olyan események egyike, melynek üzenetei között kiemelt hangsúlyt kapott a gyermekek megsegítése, a környezetvédelem és a fenntarthatóság is. A társadalmi felelősségvállalás, a karbonsemleges jövő és a fenntartható fejlődés fontosságát felismerő sportolók, hírességek és nagyvállalatok összefogásával még több figyelem irányítható az ezzel kapcsolatos tudatosságra és kutatások szerepére.