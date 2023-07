Kedvenc hírességeink megmutatják: 50 felett is lehet dögös egy nő! – videó

Ötvenesen is lehet szexinek lenni! Ezt bizonyítják az alábbi hazai női hírességek, nagyszerű példát állítva azok elé, akik azt gondolják, egy bizonyos kor felett már nem lehetséges csinosnak lenni, új szakmát tanulni vagy önbizalmat szerezni. Míg világszerte az a trend hódít, hogy már a huszonévesek is plasztikáztatnak, a középkorú nők pedig háttérbe szorulnak – vannak üdítő kivételek hazánkban, akik igazi példaképek lehetnek sokunk számára.

Barta Sylvia, a szexi időjós

A TV2 első időjárás-jelentő nője életében mindig is fontos szerepet töltött be a sport, eredeti szakmája mellett, már tíz éve aerobik edzőként is tevékenykedik. Az 53 éves anyuka a napokban azt is elárulta, hogy még a nyaralásán is minden reggelt többórás sportolással kezd. Ennek meg is van az eredménye, egy bikinis fotójához egy rajongója ezt kommentelte: „Ő Magyarország legjobb 50 év feletti nője!”

Yvonne Dederick, az üzletasszony

A háromgyermekes, 56 éves anyuka élő példája annak, hogy van élet 50 felett. Néhány évvel ezelőtt belevetette magát az edzőtermek világába, testépítőként egy floridai fitnesz-verseny második helyezettjeként végzett. De a szerelmi életét sem vágta sutba, párjával szeptemberben esküvőre készül. Ráadásul nem csak saját életvitelével motiválja, bátorítja a kortársait: egy amerikai multicégnél fejvadászként dolgozik, kifejezetten a középkorú és idősebb nők elhelyezkedését segíti.

Gregor Bernadett, a titokzatos szépség

A Jászai Mari-díjas színésznőt fiatal kora óta illetik a szexikon kifejezéssel, ez a jelző még most, 51 éves korában is illik rá. A négyszeresen elvált Bernadett tavaly a Borsnak adott interjújában elárulta:

„Nem félek, hogy a szépségem megkopik. Ráncos vénasszony akarok lenni, mert az azt jelenti, megérem azt a kort. (…) Lehet, hogy már kifelé megyek a divatból. Azt gondolom, abban az időben, amikor heti rendszerességgel szerepeltem a bulvársajtóban, kialakult rólam egy kép, ami azért bánt, mert köze nem volt a valósághoz. Sosem voltam exhibicionista, a Facebook-oldalamon sem látni olyan képet, amin mutogatom magam.”

Détár Enikő, a díva

Az 59 éves Détár Enikő nem véletlenül főszereplője a Dívák című produkciónak, az 51 éves Fésűs Nelli és 53 éves Ladinek Judit oldalán. Mindhárom énekes-színésznő kiérdemli a „dögös ötvenes" jelzőt, műsorukban hitelesen öltik magukra a díva szerepét. A trió a nyár nagy részét együtt tölti, részben a fellépések miatt, de fotóikról kiderül, mulatni is szeretnek: medencézés közben készült bikinis képeikért pedig megvesznek a férfiak.

Schell Judit, a természetes

Az 50 éves Jászai Mari-díjas színésznő üdítő kivétel a sok agyonplasztikázott celeb között. Méltósággal viseli a korosodást, sőt, a sminkhez sem ragaszkodik. Néhány hónappal ezelőtt Lilu sminkelős műsorában büszkén vállalta festék nélküli arcát, sőt, elárulta, gyakran lép utcára kenceficék nélkül, elmondása szerint a kocsiban a piros lámpánál sminkelős fajta. Fiatalossága egyik titka alighanem a jóga, ami elképesztően fiatalos, hajlékony formát biztosít neki.

Varga Izabella, a tanult

Az 50 éves színésznő is tökéletes példája annak, hogy középkorúként sem késő új fába vágni a fejszéjét. Elmúlt negyven, mikor ráfeküdt az angol-nyelvtanulásra, újra iskolapadba ült, és elvégezte az andragógia szak mesterképzését is. A sport iránti szeretete is kibontakozott az elmúlt években, a futás szerelmese lett, ennek is köszönhetően kifogástalan az alakja.