„Remélem, mindenkinek feltűnik, miről is szól ez” – üzent az év énekesnője, Tóth Gabi

Hétvégén átadták a Petőfi zenei díjakat, és ahogy arról beszámoltunk, az "Év női előadója" elismerést Tóth Gabi nyerte el. Az énekesnő a februári Petőfi Zenei Díj - Az Életmű gálán az Omega híres slágerét, a Gyöngyhajú lányt adta elő, a Kossuth-díjas dalszövegíró, Adamis Anna életműdíja előtt tisztelegve. A fellépés különlegességeként a zenekar néhai frontemberével, Kóbor Jánossal virtuális duettben állhatott színpadra.

Az "Év női előadója" elismerést Tóth Gabi nyerte el Fotó: Hegedüs Róbert

Hétfőn az énekesnő az Instagram-oldalán jelentkezett.

Négy évvel ezelőtt még a legjobb énekesnőnek tartottak azok, akik az elmúlt években mindent bevetnek, hogy lejárassanak... azoknak írom ezt, akik velem és mellettem vannak!

Köszönöm, és remélem, mindenkinek feltűnik, hogy miről is szól ez... annyira átlépték már a normalitás határát, hogy ha ezeket bárki elhiszi, befolyásol bárkit is, azoknak mindegy mit csinálnék, akkor is a rosszat feltételezné rólam” – fogalmazott Tóth Gabi.

Maradok! Vagyok! Leszek! Zenélek! Ezt azoknak üzenem, akik mindent elkövetnek, hogy "elássanak". A zene mindent átszakít, megtisztít, felemel!

- tette hozzá, majd arról is írt, hogy a szakmatársak miért nem állnak ki mellette.

„Többször ezt a kérdést szoktam megkapni! Megértem, senki sem szeretne balhéba keveredni, mindenki félti a saját szakmai életét... privátban sokan kifejezik a támogatásukat. Hálás vagyok nekik is! Összetartani pedig sose fog jobban ez a szakma sem, mert mindenki építi a saját karrierjét... Ezek a hullámok csak erősebbé tesznek, mert tudom, hogy céljuk a lejáratás, hogy eltüntessenek, hiteltelenítsenek... Én énekelek tovább és zenélek. Isten ezt az utat szánta nekem, én pedig igyekszem méltósággal viselni ezeket az időszakokat. Szép napot mindenkinek!” – fogalmazott az év női előadója.