Rossz hírt kapott Wolf Kati: Nem tudott színpadra állni

Hatalmas vihar csapott le péntek este az országra. A Szélvihar és az eső miatt több hazai is sztárnak elmaradt a fellépése. Köztük Wolf Katié is, aki már korábban leutazott a Balatonhoz és izgatottan várta az esti bulit. Végül az énekesnő a közösségi-oldalán jelentette be, hogy sajnos a elmarad a koncert, le kellett fújni a rossz időjárás miatt. Bár érthető módon csalódott volt, belátta, hogy fontosabb az emberek biztonsága.

Egy óra múlva kezdődött volna a koncertük Szentpéteri Csillával és a zenekarra. Irgalmatlan szélvihar van, és jön egy nagyobb vihar, ezért a katasztrófa védelem nem engedi, hogy megtartsuk az eseményt. Nyilván ez így biztonságos nektek és nekünk is, kifogjuk írni mikor lesz megtartva. Aki nem indult még el, az ne is tegye

– mondta az Instagram videójában Wolf Kati.

A rossz hírtől függetlenül az énekesnő arra biztatta a követőket, hogy ha tehetik, látogassanak el a Balatonhoz és fedezzék fel a környéket, de a legtöbbjüket csak Kati érdekelte és persze az, hogy mikor pótolják a bulit. – Én vártam nagyon. De fő a biztonság! Várom, hogy mikor lesz megtartva a koncert.

Akadtak olyanok is, akik aggódtak Katiért, de abban mindenki egyetértett, hogy jobb a békesség, nem érdemes emberéletet kockáztatni egy jó buliért. Aminek meg kell történnie, úgy is meg fog, így szinte biztos, hogy Wolf Kati hamarosan jelentkezni fog az új dátummal.