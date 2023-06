Robbant a cukiságbomba! Íme az első fotó Békefi Viki és Feng Ya Ou babájáról

Édes fotóval mutatta be a kislányát Békefi Viki és Feng Ya Ou.

Fotó: Saját

A zenészpár a várandósság és a szülés örömteli pillanatairól is beszámolt a közösségi oldalán a követőinek, most pedig egy édes fotót is megmutatott a két fiatal!

Hetekig vártak a fotóval

Kislányuk június 9-én született meg, az első nyilvános képet azonban csak most osztották meg követőikkel. Egy aranyos fotót, amin az látszik, hogy a csöppség megszorítja Békefi Viki ujját.

A páros szívmelengető szöveget is megfogalmazott a felvétel mellé:

Helló világ! Jöttünk egy kis helyzetjelentéssel: Mindannyian jól vagyunk, köszönjük a sok üzenetet, érdeklődést! Nagyon élvezünk minden együtt töltött percet Mei Lizával! Tüneményes, boldog kisbaba! Az éjszakáink is jók, bár sokan mondják, hogy ez még csak a beetetős időszak. De sebaj! Várjuk a további izgalmakat! Nem is tudom, hogy eddig hogyan tudtunk nélküle élni!

– fogalmaztak a mindkettejük közösségi oldalán megosztott fotónál.

Baba, eljegyzés, esküvő

A páros élete legmozgalmasabb évét éli, és még csak nyár van! Év elején egymás után érkeztek az örömhírek velük kapcsolatban: megtörtént az eljegyzés, bejelentették a babavárást, majd a titkos esküvőjükről vallottak. Még Viki várandóssága alatt azt is elárulták, hogy a kismama kislányt hord a szíve alatt. A bébi nevét azonban csak az utolsó pillanatban fedték fel. A születési dátumához igazították új, közös daluk debütálását, amiben elárulták a csöppség, Mei Liza nevét.